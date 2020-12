Abuela de 90 años pide que se restablezca el suministro de agua

Nuevamente, vecinos de nuestra ciudad tienen problemas con el servicio de agua. Elisa, que vive en calle 15 entre 43 y 44, asegura que hace dos años está el problema en la cuadra.

“Empecé sin agua todos los días, hay poquito, después se corta, no tenemos nada. Tengo que esperar a que me den un poco de agua para poder bañarme, el lavarropa no lo puedo usar, tengo que andar gastando en lavadero porque no hay agua”, explicó.

“La señora (de 90 años) tiene serios problemas para bañarse, me contó una señora que la cuida que a veces se levanta a las 6 de la mañana para poder bañarse. A veces nada”, agregó.

El problema “inició en abril de 2018”, confesó la entrevistada. “Tenemos una bomba que es para poder bañarnos, pero si no hay agua no la podés llenar. Por ahí nos dan un poquito, nos bañamos, pero ayer vino a las 2.30 de la mañana”, concluyó.