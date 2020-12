Desesperante: jubiladas acarrean baldes de agua para poder bañarse

Vecinos y vecinas de la zona de 522 y 31 sufren en carne porpia la falta de agua desde hace un mes, y piden desesperadamente a ABSA solucionar el problema para evitar los inconveniente que viene generando la falta del servicio esencial.

Diario Hoy se hizo presente escuchando los reclamos de, en este caso, las jubildaas que padecen incluso un problema mayúsculo por el hecho de los riesgos que corren acarreando los baldes de agua desde una canilla hasta su domilio.

"Estamos cansadas. Sacamos agua de esa canilla, que gracias a Dios hay eso. Yo tengo que acarrear agua, y yo soy una persona enferma de los intestinos, no puedo hacer fuerza y me cuesta hacerlo", comentó Susana.

Y continuó: "Atrás de mi torre hay una canilla y pusimos una manguera que yo había comprado para regar el jardín. Esa manguera va pasando cada departamento. Para bañarnos ponemos tarros de agua caliente y agua fría, y una noche casi me mato porque se me mojó el piso y me resbalé".