Acercamiento entre la Uocra y la Fundación San José para trabajar en políticas de prevención

Con la premisa de intensificar la acción social en la región, desde la intervención de la Uocra seccional La Plata se forjó un acercamiento para comenzar a pensar de manera conjunta con la Fundación San José, que busca sacar a las personas que han caído en adicciones.

En tal sentido, Ariel Parda (referente de dicha Fundación) detalló la importancia de trabajar en la inserción laboral de las personas que cayeron en algún tipo de adicción y que a través del trabajo pudiesen tener una segunda oportunidad en la vida.

“Trabajamos con el consumo problemático de drogas. Históricamente en la Argentina se trabajaba desde una cuestión persecutoria entendiendo que la única modalidad válida era la internación. Nosotros rompemos este esquema; decidimos trabajar desde el abordaje ambulatorio desde una mirada integral y comunitaria”, expresó Parda, quien conjuntamente con la Uocra empezará a trabajar a partir de un acercamiento para pensar en políticas de prevención.

“Tengo 20 años de laburo en este campo y aprendí que la clave no está en cese del consumo si no en poder restituir derechos perdidos y empezar a mejorar la calidad de vida de las personas. La ecuación final de una persona que lleva un proyecto de vida, no consume nunca más”, explicó.

El referente de la Fundación se acercó a la institución con el fin de asesorarse e informarse, y además pensar juntos un plan preventivo dentro del ámbito laboral.

“Hacemos hincapié en lo que es la estructura del trabajo, en lo que es el eje social, en la educación, en la inserción social. Tarea que es muy compleja porque la llevamos adelante sin recursos. Tenemos un convenio y trabajamos seguido con Sedronar, es una institución que no trabaja en el ámbito privado, lo hace para los que verdaderamente necesitan, el acceso a un tratamiento de salud mental es un derecho”, reflexionó.

Por su parte en la Uocra, la agrupación Blanca y Azul que encabeza Iván Tobar adelantó que se abrió un espacio terapéutico en el galpón de 526 entre 23 y 24. Allí se recibirán a las personas interesadas en formar parte de este espacio los miércoles y los viernes de 15 a 19.

Además, en el mismo lugar se empezaron a dictar clases de boxeo mixto los lunes, miércoles y viernes, a cargo del profesor “Jhonny” Moreno de 19 a 20.30.

También comenzarán los cursos de revestimiento de plástico y de instalador de sistemas eléctricos de energías renovables. En tal sentido, se espera por la confirmación de la designación de los profesores para empezar las cursadas también en el mismo lugar, a los fines de que los trabajadores puedan ampliar su margen de formación y estar preparados para afrontar eventuales tareas en las obras en las que les toque trabajar.

Parda, a su vez, aclaró que se está buscando más apoyo para ampliar la sede de la Fundación San José, que no está en La Plata pero que tiene capacidad para cinco oficinas, cinco baños, SUM, una cocina y una recepción.