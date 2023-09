Advierten por el colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental

Un equipo de expertos de institutos de investigación europeos llegó a la conclusión de que el actual calentamiento global podría ser suficiente para desencadenar una lenta pero segura pérdida de la capa de hielo de la Antártida Occidental en los próximos cientos o miles de años.

No obstante, todavía no se han encontrado indicios de un retroceso irreversible, advierte el estudio, publicado en The Criosphere.

“En los últimos años se ha perdido cada vez más hielo en la Antártida, por lo que se teme que ya se haya cruzado un punto de inflexión y se haya iniciado un colapso irreversible y a largo plazo de la capa de hielo de la Antártida Occidental”, explicó Ronja Reese, del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) y de la Universidad Northumbria (Reino Unido).

A su vez, resaltó que “los resultados de nuestros estudios transmiten dos mensajes: En primer lugar, aunque varios glaciares de la Antártida están retrocediendo en estos momentos, aún no encontramos indicios de un retroceso irreversible y autorreforzante, lo cual es tranquilizador. Sin embargo, nuestros cálculos también indican claramente que el inicio de un retroceso irreversible de la capa de hielo en la Antártida Occidental es posible si se mantiene el estado actual del clima”.

Los investigadores no solo realizaron una inspección minuciosa de los signos de retroceso irreversible de los sectores marinos de la capa de hielo antártica en la actualidad, sino que también llevaron a cabo simulaciones para investigar cómo evolucionaría la capa de hielo en los próximos 10.000 años si las condiciones actuales no cambiasen.

“La cuestión con el aumento del nivel del mar desde la Antártida no es que los cambios se producirían de la noche a la mañana como una amenaza inmediata para las comunidades costeras”, subrayó Julius Garbe, del PIK, quien agregó que “el proceso de deshielo se produciría a lo largo de cientos o miles de años”.

Sin embargo, el experto añadió que “la causa podrían ser las acciones humanas de hoy, ya que tienen el poder de desencadenar y comprometer un futuro de 10.000 años a varios metros de aumento global del nivel del mar. Y un calentamiento más fuerte en el futuro incluso aceleraría este proceso”.