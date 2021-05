Advierten sobre el faltante de vacunas contra la gripe en las salitas municipales

Un grupo de vecinos de Villa Elisa que intentó vacunarse para evitar la gripe en pleno otoño, se encontró con la novedad de que no están dando vacunas antigripales por falta de abastecimiento en la salita de primeros auxilios de esta localidad.



A diferencia de otros años, en los cuales los vecinos podían disponer de vacunas gratis contra la gripe y la neumonía en esta época del año, muchas personas se terminan resignando a concurrir a las farmacias y pagar cerca de 2.500 pesos por la vacuna y la aplicación.



Además, diario Hoy pudo constatar que muchas personas mayores de cuarenta años no quieren salir de sus casas por la pandemia de coronavirus, y cuando lo hacen para dirigirse a una salita municipal se encuentran con una respuesta negativa. Otros, en tanto, están esperando ser inoculados con la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19, para luego dejar pasar un tiempo prudencial de entre 21 días y un mes y poder aplicarse la vacuna antigripal antes de la llegada del invierno.



La situación de la salita de primeros auxilios de Villa Elisa se repite en otras zonas de la ciudad, como en Tolosa y en Los Hornos, en donde, si bien los vecinos siguen priorizando vacunarse primero contra el coronavirus, aquellos frentistas que por la edad no han podido vacunarse aún contra Covid-19 están esperando por las antigripales para quedar protegidos.