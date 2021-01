Alertan por un virus que se envía por Whatsapp

Durante las últimas horas, diferentes expertos en ciberseguridad comenzaron a advertir sobre la propagación de un virus a través de Whatsapp. El malware –un ­software de características maliciosas– llega con la forma de un vínculo que redirige a una supuesta aplicación de Huawei, pero finalmente conduce a una versión falsa del Play Store de Google. Luego, según su mecanismo, se reenvía automáticamente ante cualquier mensaje recibido de la víctima.



Los malwares no son inusuales en Whatsapp. El célebre ZooPark, por ejemplo, fue diseñado para robar datos de las cuentas registradas en cada dispositivo y de la agenda de contactos. Poco a poco, ese malware fue evolucionando y aumentando sus capacidades. Sin embargo, este nuevo virus de Android tiene la capacidad inédita de propagarse a través de mensajes de Whatsapp y lleva aparejadas una serie de estafas con publicidades de suscripciones.



“Además de solicitar permisos para leer notificaciones, la aplicación también solicita acceso intrusivo para ejecutarse en segundo plano y para operar sobre otras aplicaciones”, explicaron desde el sitio especializado The Hacker News. “Eso significa que la aplicación puede superponer cualquier otra aplicación que se ejecute en el dispositivo con su propia ventana, que se puede utilizar para robar credenciales e información sensible adicional”.



Redactado originalmente en inglés, el malware puede levantar sospechas entre los usuarios hispanoparlantes de la aplicación. El consejo más importante de los especialistas en ciberseguridad, en ese sentido, sigue siendo no abrir nunca un mensaje que conduce hacia un vínculo desconocido.