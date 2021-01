Cuidados y consejos para entrenar en plena ola de calor

La ciudad de La Plata sufrió en los últimos días una ola de calor que incluso alcanzó el “alerta violeta” por su intensidad. Con ese escenario muchos vecinos cambiaron sus rutinas de entrenamiento, mientras otros las mantuvieron a pesar del calor.



Por eso, diario Hoy dialogó con el profesional en entrenamiento físico, Patricio Moya, quien brindó una serie de recomendaciones para aquellos que deciden mantener la actividad deportiva en este duro verano.



“En días de extremo calor lo ideal es estar bien hidratado, no solo tomar líquido cuando se tiene sed, sino tomar desde la mañana entre 2 a 3 litros de agua por día, que es la dosis recomendada”, manifestó Moya.



Si a uno le cuesta consumir esa cantidad de líquido, lo ideal es dividirlo por partes en botellas y consumirlas a lo largo del día para poder cumplir con la recomendación, en especial en los días en que la temperatura y la presión es muy alta.



“El horario ideal para salir a correr o entrenar es muy temprano por la mañana porque se aprovecha más el oxígeno, hay que evitar hacerlo cuando los rayos del sol empiezan a pegar fuerte.

También por la tarde-noche si no tienen la oportunidad temprano, pero a esa hora después de todo el día de trabajo o de estudio tal vez cueste más”, subrayó el profesor.



En ese sentido, el experto hizo una distinción entre aquellos que ya estén acostumbrados a realizar este tipo de actividades deportivas y aquellas otras personas que recién empiezan a incursionar en ese mundo.



“Esto va de la mano del nivel de entrenamiento que tenga cada uno. Aquellas personas entrenadas no tienen grandes problemas para soportar el calor porque suelen estar más acostumbrados, pero es mejor evitar salir en esos horarios de Sol fuerte”, aconsejó.



Por eso, para aquellos que recién empiezan no es recomendable hacer ejercicio bajo el Sol “porque puede sufrir una gran deshidratación e incluso desmayos”, según marcó Moya, y agregó que “muchas personas ponen bolsas de nylon en el cuerpo para bajar de peso pero eso no quema grasas, solo provoca deshidratación”.



En otro plano, destacó que la ropa que se use es un factor que puede ayudar o complicar el entrenamiento. “Es importante tener en cuenta la indumentaria, hay que usar ropa lo más clara posible, del estilo dry fit que absorbe la humedad del cuerpo y deja que corras más aliviado. También es importante evitar el uso de cremas, porque produce deshidratación”, afirmó.