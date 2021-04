Altas expectativas del sector turístico ante el feriado extralargo

En el inicio de Semana Santa, un pe­ríodo muy esperado por todo el sector del turismo, desde hoteleros a gastronómicos y comerciantes, las expectativas son muy altas por el nivel de reservas registrado.



Diario Hoy dialogó con Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, quien señaló que serán cuatro días de suma importancia para el sector, por lo que recomendó a las y los turistas reforzar los cuidados para evitar contagios de Covid-19.



“Hay muy buenos porcentajes de reservas para toda la Semana Santa en la mayoría de los destinos del país, esperamos que continúe creciendo. Este año no hay predilección por lugares, hay muchos con ocupación superior al 75% en todo el país, realmente vamos a trabajar muy bien y esperamos que aquellos que no confirmaron una alta ocupación pronto lo estén”, especificó.



En ese sentido, el referente del sector manifestó que para que se desarrolle en las mejores condiciones, este fin de semana extralargo debe haber “una conciencia muy clara de responsabilidad, cuidado y entender que se puede salir de vacaciones en tanto y en cuanto se cumpla con lo que dice el Ministerio de Salud: usar el tapabocas, lavarse las manos, mantener distancias y ventilar muy bien los ambientes”.



Luego de una temporada de verano que tuvo sus altibajos, Semana Santa representa una gran oportunidad para los prestadores turísticos y los vecinos de las localidades elegidas con este fin, como es el caso de las ciudades de la Costa Atlántica, las más elegidas por los platenses.



“Es una posibilidad de atravesar un fin de semana icónico, que todos los años marca récord de movimiento turístico, es muy importante porque fue un año muy duro. Va a resultar muy beneficioso para lo que son las economías regionales y la posibilidad de cortar un poco lo que va a ser el comienzo del invierno, cuando la actividad baja en algunas regiones”, especificó Elías.



En ese sentido, señaló que las restricciones nocturnas impuestas no “van a ser significativas porque son a partir de las 2 a.m; no es como en verano cuando las noches eran más largas y la gente sale mucho más tarde”.



Las autoridades gubernamentales consideraron que, a pesar del alza de contagios, era muy importante mantener las aperturas en cuanto a las actividades turísticas, para poder seguir impulsando el desarrollo de un sector que fue de los más golpeados.



“Es importante resaltar la importancia de la responsabilidad individual para poder atravesar esta etapa de la mejor forma posible, la obligación de todos es cuidarnos y cumplir con lo que nos piden las autoridades sanitarias”, subrayó Elías.



En otro plano, resaltó la importancia de afianzar el turismo de conferencias y congresos, un tipo de congregaciones que estuvieron limitadas durante el 2020, por lo que la apuesta es reforzarlo en el corriente año.



“El turismo de reuniones y conferencias mueve mucho en las ciudades capitales y la Argentina es líder en la región; es inevitable no pensar en ello a futuro. En el año el porcentaje de ocupación en las capitales fue muy bajo, ahí quedó clara la importancia de este tipo de turismo”, concluyó el presidente de la Cámara Argentina de Turismo.