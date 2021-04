Hoy limpian el Lago del Bosque para disfrutarlo en familia en Pascuas

Ante la evolución de la situación climática, que no anuncia precipitaciones para las próximas horas, desde la Secretaría de Espacios Verdes comunicaron que adelantarán las tareas de limpieza y rastrillaje del fondo del Lago del Bosque, que en un principio iban a comenzar el sábado y finalmente tendrán inicio hoy.



Según se supo, dos camiones de importantes dimensiones van a estacionarse frente a la cancha de Estudiantes para recolectar la basura que vaya llegando del trabajo realizado en el lago durante toda la mañana. Para tal fin, se usarán barrefondos, botes que trasportarán a los trabajadores y rastrillos para remover el fondo del enorme lago.



De acuerdo a lo que se pudo averiguar, el Lago del Bosque tiene una profundidad que no supera 1,50 metros, pero está prohibido usar este lugar para bañarse. Sin ir más lejos, se va a promover la pesca recreativa, y como ocurrió hace tres semanas en la zona del Parque Saavedra, no se descarta la colaboración de la Asociación de Pesca de Mosca de la ciudad para ayudar con las tareas de limpieza.



El propósito final es liberar el fondo del lago de las bolsas de basura, papeles y todo tipo de metales acumulados, que las personas fueron arrojando durante la primavera cuando pasaron tardes enteras en el Paseo del Bosque.



Asimismo, desde la Secretaría de Espacios Verdes dejaron abierta la posibilidad de colocar plantas acuáticas y arrojar nuevos peces a los fines de fortalecer el ecosistema, apelando también al cuidado y la consciencia de las personas que visiten el Bosque durante todo el otoño y el invierno.