Amigos fieles: las mascotas fueron tendencia durante la cuarentena

Los meses de confinamiento arrojaron sobre la realidad un sinfín de estadísticas e indicadores negativos, principalmente relacionados a la actividad económica. Sin embargo, en la pandemia asomó el hocico un número optimista: durante estos meses la adopción de mascotas creció desmedidamente.



En muchos casos la soledad, pero también la búsqueda de una compañía para los más chicos de la casa, generó que los refugios de animales recibieran una gran cantidad de solicitudes. “Se está adoptando más, tal vez debido a que la gente está más tiempo en su hogar”, reconoció a diario Hoy Adriana Alimena, del refugio “Patitas Felices” de la localidad de Verónica.



Asimismo, el mayor tiempo disponible en muchos grupos familiares favoreció la decisión de adoptar una mascota en este momento. La velocidad de la vida laboral y la urgencia diaria de la escuela cedieron ante la pandemia, lo que favoreció que muchas personas se animaran a adoptar, porque durante la cuarentena encontraron el tiempo necesario para dedicarle a un nuevo integrante del hogar que debe adaptarse a un nuevo entorno.



Un informe de 2019 de la consultora Focus Market dio cuenta del fanatismo argentino por las mascotas. Según relevó, el país lidera el ranking mundial de perros por habitante, es decir que el 66% de los argentinos tienen al menos un perro, el doble de la media mundial. Asimismo, el 32% de los argentinos tiene un gato, lo que también supera la media mundial establecida en un 23%.

Mundos que se abren



El fascinante mundo de las mascotas abre otro interesante mundo, el de artículos para mascotas. Los últimos años han marcado el boom de los Pet Shops en el país, y La Plata no es la excepción. En las tiendas de mascotas de la ciudad no solo se venden alimentos y cuchas para nuestros queridos animales domésticos, sino también indumentaria, moisés, juguetes y hasta pilotos de lluvia.



En el caso de los perros, en promedio, la bolsa de 20 kilos de alimento balanceado seco ronda los $1500. Los hay más caros y más económicos también. En todo caso, el alimento suelto o fraccionado siempre es más caro que comprar la bolsa cerrada.

Por otra parte, las pipetas o antipulgas son un mundo aparte.

La variedad de marcas es amplia y la presentación varía. No obstante, las más económicas, dependiendo del peso y tamaño del perro, rondan los $300 y una marca intermedia cuesta cerca de $700. En los meses de calor, este tipo de productos es el más solicitado.