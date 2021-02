El laboratorio Richmond de la Argentina producirá la vacuna “Sputnik V” contra el coronavirus en el país. Así lo anunció la empresa en un documento, que tomó estado público en la jornada de ayer, donde aseguró que firmó un memorándum de entendimiento con la Sociedad Gestora del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

El RDIF representa al Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, el principal responsable de que Rusia haya sido el primer país en el mundo en registrar una vacuna contra el coronavirus, el pasado 11 de agosto de 2020.

El acuerdo supone una provisión permanente de vacunas, es decir que el país ganará en la fluidez de las dosis que por el momento llegan a cuentagotas desde el exterior. Esto toma importancia si se piensa que todavía no está claro si la vacuna contra la Covid-19 deberá repetirse cada año ya que, por la obvia razón de que el virus es nuevo, no está determinado durante cuánto tiempo son efectivos los anticuerpos: se habla de un año o dos, pero es algo que está siendo experimentado por los laboratorios. La vacuna de la gripe, por evocar un ejemplo, se aplica anualmente porque el virus muta.

Para que la “Sputnik V” se fabrique en el país, la firma argentina prevé la participación del Hetero Labs Limited, un laboratorio de la India con el que Richmond mantiene una alianza estratégica desde hace más de 25 años. Según se sabe, el laboratorio Richmond tiene una planta de producción en el municipio bonaerense de Pilar, sitio donde construirán una nueva planta que será la base de operaciones para comenzar a producir el fármaco en poco más de un año.

Una tarea nada sencilla

Desde Richmon precisaron que la transferencia de tecnología no será una tarea sencilla y llevará tiempo: “Es un proceso de un año, por lo menos, con lo cual no es para crear expectativas ahora sino el día de mañana no caer de nuevo en esperar a que lleguen vacunas de afuera y tener una producción local”, dijo Marcelo Figueiras, director del laboratorio.

Por mencionar un caso, en Brasil Gamaleya se asoció con la farmacéutica Unión Química, que inició los trabajos hace medio año y recién tendrá listas las primeras dosis para abril.

Otro ejemplo que puede ilustrar la situación y dar cuenta de cuánto puede demorar el proceso es el de la fabricación de la vacuna de Oxford/AstraZeneca. El laboratorio argentino mAbxience, de Hugo Sigman, inició las conversaciones para comenzar a producirla en junio del 2020 y se habla de que la primera provisión de dosis llegará diez meses después, es decir en abril de este 2021.