Aromaterapia y opciones para mejorar la calidad física y emocional

La aromaterapia es una opción antiquísima que ha sido utilizada por muchísimas personas para alcanzar el bienestar físico y espiritual frente a los avatares que suele ofrecer la vida.

Dicha terapia consiste en la utilización de aceites esenciales que brindan una fuerte sensación de bienestar y que al mismo tiempo tienen un gran efecto en la parte emocional, desde lo terapéutico y corporal.

En tiempos de pandemia, con numerosos individuos sufriendo estrés y ansiedad por haberse alterado la rutina diaria y tenido que acomodarse de la noche a la mañana a una nueva forma de vida, la profesora de Educación Física, Elizabeth Caimmi, explicó las bondades de estas terapias alternativas.

—¿Cómo actúan los aceites en el organismo?

—Todo ingresa al cuerpo a través de vías respiratorias por la inhalación. Entra en muy poco tiempo al cerebro y el uso tópico sobre la piel entra al torrente sanguíneo. Por eso sabemos que no es lo mismo que el producto sea bueno, muy bueno o de excelencia. Hay variedad de cada uno de los aceites, que son 100% puros, sirve para tratar a personas con ansiedad, con estrés.

—¿Por qué una persona debería convencerse de aplicar este tipo de terapias?

—Sabemos que si uno no equilibra la parte emocional, va a ir detrás de la consecuencia pero no de la causa, se va a agudizar o aumentar un dolor. Desde lo emocional no hay equilibrio, así lo vemos hoy, en este momento que estamos pasando y en el que están muchas personas encerradas, donde se cambiaron patrones de vida, hábitos y un montón de cosas. Eso afectó a muchas personas y de manera negativa. Buscar un equilibrio emocional con los aceites es importante.

—¿Cómo se usan?

—Hacemos un abordaje holístico. Como profesora de Educación Física me gusta mucho lo que tiene que ver con cuidados del movimiento, del cuerpo y con personas que padecen dolor. ¿Quién no tiene una contractura, o quién no tiene algún dolor o un síntoma? Esto siempre está relacionado con la parte emocional. Por lo tanto, dentro de los talleres buscamos también el equilibrio emocional.