Locomía: sensualidad, tecno y abanicos XL

n los años 80, las nuevas tendencias eran una moneda corriente que podía observarse en la moda, el arte y la música. Con un contexto favorable para creaciones de cualquier índole, un grupo de diseñadores de modas, integrado por Xavier y Luis Font, Gard Passchier y Manuel Arjona, pusieron manos a la obra para idear una serie de prendas. Y, a la vez, dieron inicio a Locomía, un proyecto musical de canciones pop, vestimentas de alta costura, hombreras, un estilismo europeo y el acompañamiento de lo que sería su sello distintivo: abanicos XL para utilizar en las coreografías y performances, realizadas en cada show en vivo.

Con un desembarco más que positivo en una disco de Ibiza, los buenos muchachos se convirtieron en el boom del momento.

Llamaron la atención de diversos productores, quienes apostaron a la innovadora propuesta que lanzó trabajos discográficos, y realizó giras alrededor de todo el globo terráqueo. La identidad característica de la formación y los hits como Loco Vox; Rumba, samba, mambo; LocoMía y Niña conquistaron a miles de fanáticos, y permitieron que permanezcan vigentes hasta nuestros días. Con más de siete álbumes en su haber, la formación original sufrió modificaciones. En la actualidad está integrada por Félix, Alfonso, Edén y Sergi, que dialogaron con este medio sobre los proyectos que llevarán a cabo.

—¿De qué manera mantienen intacta la esencia del grupo?

—Para empezar se mantiene desde el mismo momento que te escogen en el casting. Siempre he dicho que Locomía se nace, no se hace. Ya partiendo desde esta base, cuando te eligen, siempre lo hace alguno de los integrantes, así está la esencia, que es obra de la mano de los creadores. Al margen de ello, se mantiene el abanico. De una forma u otra están las hombreras clásicas o aquellas formas que lo asemejen. También el estilo de las coreografías tiene mucho de los 80 con pasos más actualizados. Considero que es lo más difícil porque al no ser de la época, los resultados se dieron de una forma muy contemporánea. Al final, ensayando por mucho tiempo coreografías, baile libre y canto, pudimos conseguirlo.

—Tenían un año cargado de proyectos...

—Sí, pero como el 90% de los artistas, este año se nos cayeron muchos espectáculos que teníamos programados junto a otros colegas de la época, para ser llevados a cabo en grandes estadios. De esta manera, quedarán relegados para el año que viene.

Proyecto en tiempos de pandemia

En el marco de la pandemia de la Covid-19, los Locomía se vieron afectados e imposibilitados para llevar adelante sus shows. Sin embargo, apuestan a lo que vendrá. “Llevamos toda la pandemia escribiendo letras, buscando productores, para ir lanzando nuevo material.

En nuestro caso es más complicado porque al ser una agrupación de cuatro personas, a la distancia se hace más difícil poder grabar. Pero ahora, al estar en la nueva normalidad, espero que lo podamos realizar. Además, Charly Font está por sacar un libro sobre el grupo que relata desde los 80 hasta la actualidad. También hay un proyecto para hacer una película”, dijeron.