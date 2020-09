Hace 74 años nacía Freddie Mercury, el hombre que se volvió leyenda

Un día como hoy, 5 de septiembre, pero del año 1946, nacía Freddie Mercury, el icónico músico británico, pianista, compositor y cantante de la exitosa banda de rock Queen. Por esa razón, miles de fanáticos y fanáticas de todo el mundo lo recuerdan a través de redes sociales.

Cuando tenía los 18 años debió emigrar junto a su familia a Inglaterra por la rebelión popular que dio lugar al nacimiento del Estado de Tanzania.

En Inglaterra, luego de trabajar de varios oficios y crear su propia línea de ropa, mientras cursaba estudios de arte, conoció al bajista Tim Staffell, que junto a Brian May y a Roger Taylor, era parte de Smile. Ya con Freddie como cantante, y con John Deacon en reemplazo de Staffell, nacía definitivamente Queen.

Freddie Mercury fue, quizá, el cantante con mejor registro vocal en la historia del rock, con una capacidad técnica cercana a las voces líricas. Ese talento vocal estuvo presente en cada canción que le tocó interpretar.

La vida extrema que supo llevar terminó decantando en que contrajera el virus del SIDA que combatió hasta que no pudo más un 24 de noviembre de 1991.

Escribió las letras de Killer Queen, Bohemian Rapsody Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, It's a Hard Life e Innuendo, pasaron a la historia con la firma de Mercury. Además de la actividad con la banda, en los años ochenta lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar dos álbumes, Mr. Bad Guy (1985) y Barcelona (1988).

Este último lo hizo en colaboración con la soprano española Montserrat Caballé. El tema homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.