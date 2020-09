Juan Pablo Medina: “Ojalá podamos hacer una ficción de esto”

Juan Pablo Medina le pone su voz a los misterios de la participación latinoamericana en la Segunda Guerra en Secretos de guerra, que se estrena hoy, a las 22.35, por la señal History. Es por ello que el referente dialogó con diario Hoy y reveló los detalles de su trabajo.

—¿Es la primera vez que doblás?

—En La casa de las flores me doblé a mí mismo al inglés, pero una cosa es doblar algo que actuaste y otra esta. Fue una experiencia hermosa, me tuvieron mucha paciencia.

—De todo lo que te tocó narrar, ¿qué dato o hecho te sorprendió?

—Todo. Había escuchado lo del Escuadrón, pero no me había metido en ese mundo, lo de Walt Disney creando Pancho Pistolas, emblema del escuadrón. Cosas brutales como lo de Josef Mengele, los experimentos genéticos, la espía Hilda Krüger, que llegó a México como actriz y se involucró con Cantinflas.

—¿Con qué tema avanzarías en una ficción?

—Contar algo del Escuadrón 201 de las Águilas Aztecas, algo de época, nunca hice. Ojalá History piense en mí y podamos hacer una ficción de esto.

—¿Qué relación tenías con la historia?

—Muy básica.

—¿Fue difícil realizarlo en plena pandemia?

—Nos metimos en un estudio con todas las medidas de seguridad. Uno manejaba la cámara, otro el audio y la gente de la Argentina estuvo virtualmente, teniéndome mucha paciencia.

—Porque además son parlamentos muy largos…

—Claro y como actor uno está pendiente de aprenderse un texto, tal vez lo dices con otras palabras, pero para leer, no te da el aire, tienes que cambiar el ritmo, el tono.

—¿Qué estabas haciendo cuando se presentó esta situación extraordinaria?

—Estaba en Ciudad de México, había terminado una película.

—¿Cómo es tu vínculo con Manolo Caro?

—Es alguien a quien respeto mucho, es mi amigo, venimos trabajando juntos hace años. Lo conocí haciendo una pequeña participación en un cortometraje y desde ahí somos amigos. Manolo confía en mí, he estado en cinco películas con él y dos obras de teatro. Tiene una manera increíble de contar historias, lo quiero mucho, me gusta que me siga confiando trabajo.