Thelma Fardin: “La cuarentena dejó en evidencia lo importante de nuestro trabajo”

La nueva película de Sebastián Tabany, Giro de ases, que se verá el 17 de este mes a las 22 por Cinear, tiene a Thelma Fardin como una de sus protagonistas. Diario Hoy dialogó con ella para conocer la propuesta.

—¿Cómo estás viviendo esta situación extraordinaria?

—Me acostumbré, es raro, nos conectamos para los cumpleaños virtuales, ya cumplió toda mi familia en cuarentena. Estoy haciendo un programa con Laura Azcurra y Carolina Fernández: Nosotras que nos queremos tanto. Nace como necesidad de resistencia, de seguir unidas y pensando cosas. Ante la falta de contacto, de asambleas, de eventos, me mantiene activa. No me puedo quejar, tengo techo, comida, son derechos que conquistamos, no es un privilegio, debería ser para todo el mundo.

—¿Qué fue lo que más te gustó de interpretar al personaje en Giro de ases?

—Que sea una maga, hay pocas dentro de la magia, sale del estereotipo de lo que se espera en cuanto a su sexualidad, eso es bueno, y desde el lugar que se lo cuenta. El grupo de trabajo fue maravilloso, tengo que destacarlo. Además, cuando se estaba por grabar la escena del truco más complejo, me avisaron que había salido el pedido de captura internacional para quien denuncié. Fue muy fuerte la necesidad para mí de contención y me bancaron mucho, me abrazaron mucho, era necesario para mí, porque estaba trabajando de lo que siempre quise pero recibí una noticia muy fuerte y por eso ahí también estuvo la magia de la película.

—¿Qué sensaciones tuviste al enterarte de que se estrenaría online?

—Con Carolina Kopelioff la vimos juntas, comentándola por WhatsApp, es lindo siempre verla con alguien del equipo. Falta eso, y con lo que cuesta hacer cine en este país, son pocas las oportunidades. El lado positivo es que la pueda ver más gente: la cuarentena y la pandemia dejó en evidencia lo importante de nuestro trabajo, que hay que regular económicamente lo que se ve en estas plataformas y quedó muy claro que somos vitales. Frente a tanta realidad espantosa, la manera de salir y sobrellevarlo es la ficción.

—¿Hiciste algún truco en cuarentena?

—Sí, de los tres que hago en la película hay dos que los puedo hacer en casa, el tercero no porque tiene fuego. Los tengo, robo mucho con eso, y cuando juego a las cartas me hago la canchera y las desparramo.

—¿Cómo fue entrar en el mundo de la magia?

—El mundo de la magia es algo que desconozco por completo. De hecho, le decía a Sebastián y a los profesores que no quería conocer el detrás, porque me gusta verlos, entonces en las clases me enseñaban mis trucos y me hacían otros.