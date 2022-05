Arrancó mayo: cómo hacerle frente al frío con una buena alimentación

Con el inicio del mes de mayo, las precauciones para evitar enfriamientos están a la orden del día. Los resfríos son muy comunes en ésta época del año, sobre todo desde hace ya más de dos años con la aparición del coronavirus y sus posteriores variantes, que actualmente continúan circulando por todas partes.

Para que nuestro sistema inmune se encuentre preparado para no enfermarse, diario Hoy habló con una especialista en nutrición, Karina Carducci, sobre qué debemos comer para tener las defensas fuertes ante las bajas temperaturas.

—¿Qué alimentos ayudan a enfrentar las bajas temperaturas?

—Un sistema inmunológico saludable requiere de innumerables vitaminas y minerales. Las más importantes son la vitamina C, A y la D; y dentro de los minerales lo son el selenio, el zinc y el calcio. Estos elementos están dentro de los alimentos que consumimos a diario. Se pueden encontrar en las frutas, en verduras de hojas verdes que tienen cantidades importantes de vitamina C al igual los cítricos (pomelo, mandarina, naranja) en el invierno es muy importante el consumo de cítricos, como también otras frutas como frutillas, kiwi o melón. En cuanto a las verduras la acelga, espinaca, kale. La vitamina C pertenece a una de las más importantes que refuerzan el sistema inmunológico. Es importante en el invierno para evitar las gripes y los resfríos y todo tipo de infecciones virales que van de menor a mayor severidad de acuerdo al sistema inmunológico de base que tenga esa persona. Por eso una buena alimentación tiene que tener todos estos elementos.

—¿Cómo armar esta dieta saludable?

—Con la variedad, sin carencias tratando de incluir. Todas las verduras en su mayoría, la frutas, carnes blancas, rojas. Después están las excepciones que puede tener una persona que es vegetariana, pero ahí hay que hacer una consulta nutricional para enseñarle a comer sin carencias. En las personas que comen todas las variedades en las comidas sin dejar afuera ningún grupo alimentario, salvo que tengan algún síndrome de mala absorción, si absorben bien en su sistema digestivo y la alimentación es variada es muy raro que aparezca una carencia.

—¿Y la vitamina D?

—Esta tiene un componente que se saca de la dieta, pero es mucho menor que la que está en los pescados y un poco también en la leche. Básicamente es la que activamos a través de los rayos solares. Con 15 o 20 minutos de sol por día podemos tener una cantidad de vitamina D aceptable. Normalmente los médicos la solicitamos en los análisis de rutinas ya que encontramos mucho la falta de esta vitamina.

Otros métodos que ayudan a prevenir los resfríos

Una buena alimentación que refuerce nuestro sistema inmunológico va a prevenir, en cierto modo y con otros métodos auxiliares, el resfrío, como mantener ventilados los ambientes, usar ropa adecuada de acuerdo al clima y el lavado de manos frecuente.

Con todo eso podemos evitar las infecciones respiratorias.