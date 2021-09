Asambleas de vecinos se unieron para impulsar un plan de lucha

“Nos hemos puesto de acuerdo en realizar una gran caravana por la seguridad el viernes 10 de septiembre a las 16 y a su vez entregaremos una serie de petitorios para distintas instituciones que tienen nuestra seguridad en sus manos”, explicó Eduardo Domínguez de la Asamblea Vecinal del barrio El Mondongo.

“Es un reclamo amplio, donde entendemos todos los actores deben entender que sin seguridad no queremos, no podemos y no seremos nunca una comunidad que pueda progresar, tener salud, ni educación”, contó el vecino.

Los referentes vecinales que la componen hasta el momento forman parte de los barrios de Tolosa, Parque Castelli, La Loma, Los Hornos, City Bell, Villa Elisa, El Mondongo, Gonnet, Hernández y La Cumbre, y curiosamente no formó parte Barrio Norte, una de las principales zonas afectadas por la inseguridad.