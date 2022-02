Aseguran que dejaron de castrar animales en Tolosa

Entre agosto y septiembre del año pasado, se sancionó en la ciudad, por unanimidad y consenso, la Ordenanza 12145/21. La misma declara a La Plata como Municipio No Eutanásico, que protege la vida de los animales, previene actos de crueldad y maltrato, y controla su salubridad y su reproducción con métodos éticos-legales. A pesar de esto, ya van 139 días sin que se cumpla con la ordenanza mencionada. La situación se volvió aun más dramática dado que durante enero y todo lo que va de febrero no se castró en Protección Animal por falta de agua. Ubicado en 2 bis y 528 bis, en Tolosa, el lugar es uno de los dos espacios físicos para castrar. “Nos han informado que desde enero del 2022 no hay suministro de agua por parte de ABSA S.A. y, al no contar con ello, no están trabajando, solo dando servicios de vacunación”, le comentó a diario Hoy la integrante de Castrando La Plata, Elda Lenardon.

En lo que respecta a la Ordenanza, el servicio público municipal debe cumplir con seis características inamovibles y que se deben dar de forma simultánea. Entre ellas se encuentra que las castraciones sean masivas, es decir, que lleguen a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible; que sean sistemáticas, durante todos los días del año; que sean gratuitas, por ser un servicio encuadrado dentro de la salud pública y un derecho de rango constitucional; que sean tempranas, a partir de los 3 meses de vida; que sean extendidas a todos los barrios de La Plata y no funcionen solo en una sede; y por último que sean abarcativas o no excluyentes, ya que se debe castrar a todo animal que llegue al servicio, sea hembra, macho, con o sin dueño, en celo o preñada. “La Ordenanza, sancionada por unanimidad de los 3 bloques, fue un logro para la comunidad toda. Concejales que entendieron la problemática irresuelta por años en La Plata y que por medio de La Red de Políticas Públicas conocieron y entendieron que la solución es posible, aplicando el programa de equilibrio poblacional de perros y gatos y dando el marco legal al Municipio para que trabaje sin apartarse de la Ley provincial 13879”, agregó Lenardon.

A sabiendas del actual contexto, le explicó a este multimedio que aún no tuvieron respuesta por parte del Municipio. “Presentamos numerosos pedidos de audiencia con las autoridades de las distintas áreas municipales. De más está decir que somos vecinos preocupados por una problemática que afecta la salud de toda la población, la salud humana, animal y ambiental; y que siempre hemos ido al Municipio a llevar soluciones y nuestra intención es seguir trabajando en conjunto porque entendemos que la propuesta que queremos entregar permitiría una implementación efectiva, eficiente y económica. Esta propuesta no implica una asignación de mayores recursos ni de personal para el Municipio, sino un cambio en la metodología actual de trabajo”, concluyó la integrante del espacio.