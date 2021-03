Aumento del gas: asociaciones piden poner al usuario en el centro del debate

En los últimos días se desarrollaron en el país las audiencias públicas para avanzar en una posible readecuación tarifaria en el servicio del gas, por lo que cientos de expositores manifestaron diferentes puntos a considerar, entre ellos, las asociaciones que defienden a los usuarios.

“La importancia de la audiencia pública tiene que ver con que el Gobierno aprobó la revisión de una tarifa de transición para las compañías de gas. En este sentido, se rescata de forma importante la participación ciudadana y que no solo expongan las empresas sobre los aumentos. Es importante que se pueda exponer la realidad de lo que pasó en los últimos cuatro años con los aumentos desmedidos de gas que afectaron a todos”, dijo a diario Hoy Juan Diego González Morales, presidente del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

En ese orden, explicó que en los últimos años, 3 millones de usuarios y sus respectivas familias sufrieron el “empobrecimiento energético”, es decir, que elegían entre pagar las tarifas o utilizar el dinero para otras necesidades básicas.

“Es importante porque hay que cambiar el paradigma de las discusiones, se tiene que pensar qué tarifa justa y razonable pueden pagar los usuarios, hablamos de Derechos Humanos fundamentales, hay que partir de la base de cuáles fueron las inversiones de las empresas y si no las hicieron no habilitarles aumentos de tarifas. Si los usuarios se tuvieron que endeudar para pagar, quizás es momento que las empresas se tengan que endeudar para generar mejor servicio, que no sea el usuario la variable de ajuste”, marcó González Morales.

En ese plano, el referente recordó que hubo gente mayor que sacaba préstamos para pagar las boletas, lo que calificó como “inadmisible”, y resaltó que “una persona mayor debe estar protegida por el Estado, no puede ser que hayan pasado frío por no pagar la factura. Eso queremos revertir y que se ponga al ser humano en el centro del debate”.

Sobre la resolución de las audiencias, González Morales aseguró que “no va a ser tan fácil de aumentar la tarifa porque va a ser peligroso para muchos usuarios que no pueden afrontar el pago”.