Avanza el pedido de la vuelta del tren a Pipinas

Vecinos y organizaciones que luchan por el regreso del tren de La Plata a Pipinas realizaron una jornada de limpieza en las vías para manifestar que el sueño sigue vigente y la esperanza no se detiene.



“Buscamos que el mundo se entere que vamos enserio y hasta el tren no paramos”, dijo a diario Hoy, Facundo Sánchez, uno de los integrantes del equipo que se arremangó y salió con pico y pala a limpiar el terreno.



El grupo hizo la prueba ya que hacía 2 años que la zorra no funcionaba y otros tantos que no se pisaba el ramal. Por eso, en las últimas horas comenzaron a limpiar la pestaña de riel, en la vía previamente desmalezada.



“Luego llegó la zorra y la bajamos a las vías. Logramos unos 350 metros en unas pocas horas y luego disfrutamos del paseo. Fue la prueba piloto de una futura gran jornada de limpieza y circulación”, relataron desde el grupo.



El próximo objetivo será avanzar con la limpieza y la recuperación de los tramos que aún están en malas condiciones, mientras tanto, la pelea por el retorno del tren no se detendrá.