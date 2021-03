El incendio que azotó a Tandil se habría generado de manera intencional

Durante las últimas horas, el voraz incendio que se desató en las sierras de Tandil fue controlado por el cuartel central de Bomberos de la ciudad y la gran cantidad de brigadistas que acudieron desde las localidades cercanas. Si bien todavía no se ha realizado el cálculo, se presupone que el área afectada alcanza las doscientas hectáreas. De acuerdo a las autoridades de Defensa Civil: “Es más que claro que esto ha sido intencional”.



El fuego comenzó en la madrugada del miércoles pasado a la altura de la excantera El Naranjo, pero la presencia de fuertes vientos provocó su expansión hacia una vasta zona de las sierras. Así, además de acorralar las instalaciones del Club Los Cardos, el Hotel Elegance y varias viviendas en el lugar, el incendio afectó el tendido de energía eléctrica. Según se comunicó desde la Usina de Tandil, debido a la “fuerte oscilación por el fuego” quedó fuera de servicio la línea de 132kv Tandil-Necochea y se produjeron algunos cortes de luz temporales.



“Está todo controlado”, dijo Rubén Marchiori, director de Defensa Civil del municipio, en diálogo con medios locales. “De cualquier modo va a quedar una cuadrilla de personal de Policía de forestales hasta mañana para hacer una última recorrida, y va a quedar una guardia de cenizas de cuatro o cinco personas por las dudas. Ya mañana se va a tomar una decisión al ver en qué estado se encuentra todo”.



Con respecto a las causas que desataron el fuego, la investigación de Defensa Civil descarta casi por completo la posibilidad de razones naturales. Durante las horas en que se comenzó el incendio, no se registraron tormentas eléctricas, temperaturas demasiado elevadas ni ráfagas de viento. “Es más que claro que esto ha sido intencional”, señaló Marchiori.



“El tema es que pudo ser intencional porque alguien quiso prender para hacer daño o de alguien que prendió y se le fue de las manos; alguien que fue a comer algo a las sierras y prendió. Tampoco, por el lugar donde comenzó el incendio, da para eso. Lo más probable es que alguien haya prendido por prender, pero no está confirmado tampoco”, concluyó.