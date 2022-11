Bailarines platenses se lucieron en Uruguay

Un grupo de bailarines platenses, que representaron a la academia de danzas Inspirarte, se lució en la Copa Uruguay Arte Show, llevándose como premio mayor la clasificación al Mundial de México 2023.

En este sentido, el equipo, conformado por seis bailarines (son siete pero una no viajó) y conducido por la coreógrafa Natalia Savini, presentó todas sus coreografías en la categoría Danza Jazz. Los jóvenes tienen entre 11 y 16 años, y participaron a nivel individual y grupal. “Hicieron solistas, hubo un dúo, un trio y aparte la grupal”, dijo Savini.

En diálogo con diario Hoy, Natalia, directora y profesora de la mencionada academia, explicó que “las cinco coreografías se llevaron el primer puesto y la coreografía grupal, que fue una sola, se llevó, aparte del primer puesto, el puntaje más alto de la competencia; tuvieron 95 puntos” y detalló además que solamente los tres puntajes más altos de toda la competencia clasificaban al Mundial que se realizará el próximo año.

Asimismo, la docente especificó que “dos de las chicas del grupo se ganaron una beca para perfeccionarse en Broadway, Nueva York”. Al respecto, Natalia agregó: “No lo esperábamos. Se iban a repartir solamente dos becas para toda la competencia y dijeron que es la primera vez que las dos becas se quedaban para una academia sola”, siendo las becas para el 2024.

Consultada por este multimedio acerca de los brillantes resultados que obtuvo el grupo platense en la competencia, Savini detalló que “soy muy objetiva, cuando no sale bien se los digo porque también es una manera de que ellos puedan evolucionar y corregir errores, pero en este caso fue muy merecido que las cinco coreografías hayan sacado primer puesto”.

Por otro lado, recordó que en 2021 “habíamos seleccionado para el Mundial de España con otra competencia y nos pasó lo mismo: pasamos al Mundial de España con puntajes super altos. Esto fue el año pasado, en Capital Federal. A principios de este año teníamos que decidir si viajábamos o no; cuando hice la reunión de padres fue un rotundo no porque no llegaban a juntar la plata para hacer un viaje a España y lamentablemente no pudimos viajar”.

Asimismo, sobre sus expectativas acerca del Mundial de 2023, en caso de que el grupo pueda viajar, Natalia respondió: “Ya con estos resultados (por los de Uruguay), es como que te da más seguridad. Creo que nos va a ir muy bien, están muy comprometidos y tienen ganas”.