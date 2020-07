Barco pesquero: el misterio de los contagios en altamar

Finalmente, anoche se conoció que toda la tripulación del barco Echizen Maru, amarrado en el puerto de Ushuaia, se infectó con coronavirus, aunque aún se desconoce cómo se iniciaron los contagios.

El fin de semana pasado, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego confirmaron que 57 de los 61 pasajeros a bordo habían dado positivo a los hisopados. En tanto, anoche, la ministra de Salud de esa provincia, Judit Di Giglio, y su par de Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, explicaron que “los cuatro tripulantes con hisopado negativo tuvieron la enfermedad y están recuperados, por lo que hoy serán trasladados a un hotel que posee la empresa del buque pesquero”.

Mientras que cuatro pescadores permanecen internados en el hospital local, el resto se encuentra arriba del barco. “Hablo permanentemente con el capitán, y se sienten muy bien de ánimo. Están en un puerto seguro y en zona de tierra. Salud montó una casilla en el muelle para establecer bien de cerca el control sanitario, independientemente de la vigilancia telefónica que establecemos con los tripulantes- pacientes. Por el momento, no hay ningún caso que requiera descender, ya que la mayoría son asintomáticos”, detalló a diario Hoy el vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos de Ushuaia, Miguel Ramírez.

El buque zarpó a principios de junio y navegó por 35 días antes de regresar con los trabajadores contagiados. Lo que llama la atención no es solo la cantidad de tiempo que estuvieron en altamar, sino las exigentes medidas de bioseguridad que debieron sortear antes de embarcar.

La dotación, hace más de 50 días, se hisopó en Buenos Aires, y todas las personas dieron negativo. Luego viajaron en un vuelo especial y se alojaron en un hotel de Ushuaia para cumplir con los 14 días de cuarentena.

Ramírez informó que, una vez en el puerto, los empleados de la firma Pesantar subieron a la embarcación mediante un corredor sanitario.

Por lo tanto, la Dirección de Epidemiología fueguina, la Prefectura Naval Argentina (PNA), la empresa pesquera, el área de Sanidad de Frontera y la Dirección Provincial de Puertos analizan diferentes líneas de investigación para deducir cómo se produjeron los contagios.

“Se barajaron todas las hipótesis, desde las más locas hasta las más pragmáticas. La menos probable, aunque no descartada, es la del contagio en tierra, porque los tiempos no dan jamás: 35 días de navegación, más 14 días de cuarentena, son 49 días. Entonces, ¿qué pasó?”, se pregunta Ramírez.

Al momento, la misma cuestión desvela a epidemiólogos, e incluso a la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS). Conjeturas, delirios y teorías se acumulan en torno al misterio de los contagios en el Echizen Maru.

“Todo el mundo trata de explicar lo sucedido. Se pidió a la Prefectura Nacional el derrotero del barco, esto quiere decir, por cuántos puntos pasó desde que salió de Ushuaia hasta que volvió. También se analizó qué barcos estuvieron alrededor del Echizen, para ver si alguno se acercó. Pero no hubo ni cruces ni nada. El que más cerca estuvo fue a dos millas”, comentó el vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos.

Además, analizando el recorrido de la nave, Ramírez descartó que hubiera tocado algún puerto en su trayecto, y adelantó: “En el vuelo en el que los pescadores vinieron desde Buenos Aires había una persona contagiada, cuatro filas adelante”.

Aunque la autoridad portuaria desconfía de que ese hubiera sido el inicio del caso, por la gran cantidad de asintomáticos que tendrían que haber pasado entre medio, admitió: “La hipótesis muy poco probable hoy se está transformando en una posibilidad, pero hasta que no haya estudios serológicos no vamos a darle validez ni certeza a algo que no esté respaldado al cien por ciento con datos”.