Bisnietos: pasos para tramitar la ciudadanía española

La Ley de Nietos que entró en vigencia el 21 de octubre del 2022 habilita a los extranjeros bisnietos para tramitar la ciudadanía española por medio de dos vías posibles, la primera por ascendencia directa y la segunda por sus parientes españoles. Procesos que les posibilitarán la adquisición consular y transformarse en habitantes del país perteneciente a la Unión Europea.

La documentación que se le exige a los bisnietos para obtener la ciudadanía española a través de sus padres incluye, por empezar, certificado literal de nacimiento español y acta de matrimonio correspondiente. Si se es bisnieto/a y su padre o madre no son ciudadanos, es condición ineludible que primero finalice su expediente individual, aunque se permite que el procedimiento sea simultáneo.

¿Cuáles son los requisitos solicitados a los bisnietos para tramitar la ciudadanía española por medio de sus abuelos? Certificado literal de nacimiento del abuelo/a o partidas de defunciones de ambos. Acta de matrimonio de abuelos, en caso de que no se encuentre registrada en España, es condición obligatoria que esté legalizada. Certificado de nacimiento de padre o madre (al tratarse de un documento no español, anteriormente se debe legalizar y apostillar). Acta de matrimonio de sus padres, si no se asentó en España debe legalizarse.

Los certificados literales de nacimiento de origen español no tienen vencimiento, pero es imprescindible que se encuentren en buenas condiciones y legibles para ser válidos a la hora de elevar la petición.