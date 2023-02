Brindan consejos para el colectivo escolar ante la llegada de un nuevo UPD

A pocos días de un nuevo comienzo de clases, los festejos por el reconocido último primer día (UPD) que llevan a cabo los chicos que empezarán a transitar su último año de secundaria volvieron a cobrar relevancia en las últimas horas ante la posibilidad de que se generen nuevos disturbios en las calles platenses. Para evitar cualquier tipo de inconveniente y para que los festejos se desarrollen de una forma sana y responsable, la Defensoría Ciudadana de la ciudad elaboró una serie de medidas a tener en cuenta, tanto para los alumnos como así también para los directivos y las familias de los futuros egresados.

De esta manera, el objetivo de esto es “encontrar de manera conjunta entre adultos y adolescentes puntos de acuerdo que tiendan a minimizar los problemas y generen conciencia entre los jóvenes sobre los hábitos de cuidado entre pares, comunicación con sus familias y sobre todo focalizar en el concepto de responsabilidad individual y grupal en los festejos”.

Entre los consejos a tener en cuenta aparecen no exponerse a situaciones que pongan en riesgo la integridad física, mental o psíquica; actuar responsablemente dado que son los alumnos de más edad dentro del colegio; manejarse en grupos y no de forma solitaria; respetar a los vecinos y no gritar o poner música alta; no dejar basura en la calle ni pintar paredes; que los adultos acompañen a sus hijos y se mantengan comunicados con los otros padres; y no consumir alcohol. Sobre esto último, las autoridades explicaron: “No hay un nivel de consumo de alcohol que se considere saludable o libre de riesgos. Deben saber que el alcohol disminuye la atención y concentración, baja la capacidad física y aumenta el descontrol corporal, aumenta el riesgo de accidentes, lesiones y situaciones de violencia. Reduce la capacidad para pensar, hablar y moverse”.