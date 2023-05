Cables sueltos oscuridad y miedo, un combo que afecta a la plaza de Tolosa

La histórica Plaza Iraola de Tolosa se ve afectada por una serie de problemas que tiene a los vecinos sumidos en la preocupación. A los cables sueltos que hay en algunos postes se le sumó la falta de luminarias, lo que genera que la preocupación por la inseguridad se acreciente.

Se trata del espacio verde ubicado entre las calles 1, 2, 530 y 531, en donde la oscuridad es “recurrente”, según marcaron los frentistas de la zona. “Varios vecinos hemos sufrido y visto situaciones de descargas eléctricas al acercarnos a cables expuestos o en columnas de metal electrificadas”, denunciaron.

“Esta plaza es muy visitada por familias, por gente mayor. Hay una calesita. Anoche era de una oscuridad total”, describieron los vecinos agrupados en diálogo con diario Hoy, al tiempo que marcaron que incluso los animales sufrieron las consecuencias, ya que muchos perros han recibido descargas eléctricas con consecuencias leves y moderadas.

Vale marcar que esa es una zona de paso de muchos niños y jóvenes, ya que, del otro lado de la vía, funcionan dos jardines y escuelas primarias y secundarias.

En esa línea, plantearon que han realizado “muchísimos reclamos al Municipio por la vía del 147, todas las veces nos dicen que van a enviar a Defensa Civil; viene Defensa Civil, colocan fajas de prevención y ellos avisan a Luminarias del municipio, algo que hemos hecho incontables veces, pero no hay solución definitiva”.

Cansados de esa situación, los vecinos se organizaron para reclamar públicamente y elevaron una nota a la Delegación Comunal de Tolosa “para dejar constancia que tememos una tragedia, de no mediar pronta solución”, alertaron. “Nos hemos juntado y pusimos alarmas y demás. La alarma te sirve para determinadas cosas, pero si vos tenés un lugar totalmente oscuro donde no sabés qué pasa, ni podés cruzar y no sabés quién está en el medio de la plaza, también es parte de la inseguridad”, señalaron.

Una vecina, que desde hace 17 años vive en la cuadra, marcó no recordar otro período de tanta oscuridad. “Por ahí se quemaba una fase, pero andaba la otra; ahora no. Hay muchos días oscuridad total, entonces los vecinos nos organizamos, pero nos preocupa mucho el tema de las descargas eléctricas”, planteó la mujer.