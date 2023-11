Cambiaron lugares y el sentido de controles de la Agencia de Seguridad Vial

Debido al avance de la primavera y el incremento de las altas temperaturas que se hicieron notar en el inicio de esta semana, agentes de la Agencia de Seguridad Vial decidieron cambiar desde ayer el lugar de los controles de vehículos en uno de los principales ingresos al casco urbano.

Después del fin de semana largo por el feriado, ayer volvieron a chequear el estado de la documentación de los conductores y de las unidades que circulan por la capital provincial, con la particularidad de que los controles comenzaron a las 7 de la mañana en 13 y 32 inspeccionando los autos que salían del casco urbano.

Hasta la semana pasada, por ejemplo, se verificaba el estado de los autos que desde muy temprano ingresaban al casco por el mismo cruce de 13 y 32 desde las localidades del Norte de la capital provincial como Tolosa, Gonnet, City Bell o Villa Elisa que suelen venir por el camino centenario, toman el Distribuidor y luego desembocan por la 13 hasta la zona de Plaza Moreno, la Municipalidad o la Catedral.

Ayer, en cambio, se cruzaron de mano, y si bien los controles siguieron sobre el mismo cruce de 13 y 32, la realidad es que se priorizó el chequeo de los autos que salían a esa hora de la ciudad, y de paso se aprovechó a mantener resguardados del sol y del calor a los agentes que cumplirán funciones al menos hasta diciembre.

En este sentido, los trabajadores de la agencia tienen un contrato para seguir desempeñando funciones en este puesto y en otros como el cruce de 7 y 32 o el diagonal 73 y el boulevard en la zona de La Cumbre, por ejemplo, hasta el último mes del año y luego acceder a una renovación en base a la continuidad de este organismo en las calles de la capital provincial.

Los requisitos que se están pidiendo para poder manejar sin inconvenientes son el documento y la licencia del conductor, la póliza del seguro del auto (no es necesario el recibo de pago) y la VTV al día. Sobre este último ítem, cabe resaltar que para los agentes es motivo y causal de retención de la licencia de conducir, pero no del secuestro de la unidad. Es decir que los automovilistas se exponen a que les saquen la licencia en el caso de manejar un auto que no tiene hecha la VTV.