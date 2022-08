“Caminar hoy por La Plata es ver historia derrumbada”

No hay duda alguna de que la ciudad cuenta con una historia más que rica en varios aspectos. La arquitectura, las personalidades, los mitos y leyendas son solo algunas de las tantas ramas en las que puede dividirse la historia platense. Favio Scopel, creador del colectivo cultural Caminando La Plata, es una de las muchas personas que trabaja día a día en el cuidado del patrimonio histórico local.

“Siempre admiré su historia, su arquitectura y su diseño pero a la vez me preguntaba cómo era posible que una de las urbes mejor planificadas en el mundo y con tanta historia pueda ser ignorada y poco explotada, entendiendo el enorme potencial que posee. Desde muy joven, la inquietud y curiosidad siempre fueron mis rasgos más sobresalientes, ese carácter me condujo a formarme, entre otras cosas, en el mundo fotográfico y cultural. Los escasos esfuerzos que, bajo mi percepción, se realizaban a la hora de promocionarla turísticamente o para generar interés en el propio habitante me generaban un ruido constante. Es por ello y por otros motivos que decidí crear el colectivo cultural Caminando La Plata, el cual coordino desde hace ya una década”, le comentó a este multimedio.

En este espacio, el objetivo es concientizar, visibilizar y valorar la identidad platense desde una dinámica artística. “Desde el año 2012 y de forma ininterrumpida, generamos registros fotográficos de la región con aportes informativos para volcar en nuestras redes sociales, exploraciones urbanas mensuales para redescubrir barrios, museos, atractivos naturales, templos y tipos de arquitectura y exposiciones locales e internacionales, que varían en su temática y complejidad dependiendo del proyecto a encarar”, remarcó Scopel.

“Todas estas actividades fueron creciendo con el correr de los años gracias a la constancia, apoyo e interés de cada miembro y al trabajo conjunto entre instituciones, establecimientos culturales, gestores, artistas e investigadores independientes. Hay algunos proyectos a futuro para transmitir desde otros medios nuestra labor. A la par venimos realizando una serie de propuestas por nuestro 10° aniversario”, agregó.

En torno al actual estado del patrimonio histórico, el investigador precisó: “Es inevitable el crecimiento urbano. Lo que es evitable es la destrucción del patrimonio de manera desmedida y cruel como lo sufre La Plata hace décadas. Pese a ser una ciudad joven, hoy a sus casi 140 años, lejos quedó su imagen de ciudad planificada y reluciente. Al contrario, nos encontramos con una realidad dolorosa, en la que cada día crecen los negocios inmobiliarios, beneficiando a unos pocos y perjudicando a muchos, donde se perdió el respeto por el cuidado de lo que en definitiva es de todos. Caminar hoy por La Plata es ver historia derrumbada, con un modernismo instalado al estilo falso histórico para maquillar el atentado a nuestro patrimonio. La Plata tiene un potencial descomunal para ofrecer. El punto es identificarlo, valorarlo y protegerlo para luego poder compartirlo con el mundo”.