Cerró el mercadito “Covid”: ¿una buena señal?

Ubicado en la esquina de 153 y 59 de Los Hornos, el mercadito cuyos propietarios decidieron bautizarlo con el nombre de “Covid” dejó de funcionar, luego de abrir sus puertas en junio del año pasado en el medio de la pandemia por el coronavirus.



A lo largo del 2020, en esta zona de la ciudad se abrieron varios almacenes de barrio que ofrecían venta de alimentos para atenuar los efectos de la falta de trabajo como consecuencia del encierro por las medidas tomadas por el ASPO.



De entrada, el nombre del comercio no pasó desapercibido, pero los vecinos del barrio no dejaron de ir a comprar solamente por esa razón. No faltó quien tuvo alguna expresión contraria por las redes sociales, ya que puede resultar un tanto chocante ir a comprar a un lugar que lleva el nombre del virus que ocasionó la pandemia.



Lo cierto es que en las últimas semanas, el lugar cerró sus puertas y los dueños pudieron encontrar nuevas alternativas para seguir generando ingresos. Y al mismo tiempo dejar de competir con otros comerciantes de la zona que necesitan seguir vendiendo cosas en sus casas o sus pequeños negocios.



Algunas personas en el barrio aseguran que el cierre llegó de la mano de la vacuna y el plan de vacunación que lanzó el Gobierno, y que podría ser una señal para que de una vez por todas se termine la pandemia en el 2021 en Los Hornos, en Argentina y en el mundo.