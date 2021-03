El secreto del café más caro del mundo

Un poco más frío o más caliente. Con ninguna cucharadita, o sí o sí con azúcar. A muchos los enamora su particular aroma y sus determinados sabores. Es uno de los productos más comercializados y una de las bebidas más populares del mundo, y a la vez existen diferentes tipos.



Pero hay un café único y exclusivo, cuyos granos se obtienen a través de una práctica que muy pocos conocen. Se trata del kopi luwak, que se elabora en las islas indonesias de Sumatra, Java y Sulawesi, y también se lo conoce como café de civeta. Este animal ingiere granos para luego defecarlos y transformarlos en el mejor café del mundo.



Este proceso provoca la eliminación en gran parte de su amargor, lo que lo convierte en una bebida más dulce en relación a otros cafés.



Las civetas se alimentan de las bayas de café, digieren su pulpa, pero no así sus granos, a los cuales eliminan enteros, lo que hace más fácil su recolección.



Parecido a un gato, vive en el Sudeste asiático y en el África subsahariana. Posee una cola larga, marcas en la cara y rayas o puntos en el cuerpo. Se alimenta de insectos y pequeños reptiles, además de frutas como las bayas de café y mangos. Asimismo, es una presa para los leopardos, las serpientes y los cocodrilos.



Es importante señalar que, a partir del consumo y el interés por el negocio del café, la civeta, antes vista como una peste, se volvió de lo más valiosa para la población, que comenzó a protegerla a partir de las grandes ganancias que generaba. Lo más triste es que fueron enjauladas en las plantaciones de café, donde además se convirtieron en una atracción turística.



El costo aproximado de un kilo de esta variedad ronda los 900 euros, y tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, donde se puede encontrar en algunos lugares muy exclusivos, el precio de la taza varía entre los 75 y 90 dólares.



Por el momento, el kopi luwak no está en Argentina. Una reconocida casa de Capital Federal lo trajo a principios de 2011, pero la prueba no funcionó por sus elevados costos. Hoy en día es “prácticamente imposible” traerlo, afirman, por sus elevados costos de exportación. El café más caro del mundo existe y se encuentra en Indonesia.