Comenzó en la Uncuyo un encuentro nacional sobre transformación digital y comunicación

La Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) es anfitrio­na del VI Encuentro Nacional de Universidades MetaRed Argentina 2023, evento que incluye charlas, exposiciones y de­bates vinculados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y sus impactos en las Instituciones de Educación Superior (IES).

La apertura de la actividad estuvo a cargo de Esther Sánchez, rectora de la casa de estudios y representante de MetaRed Ticar, y de Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital.

“Espero que disfruten este espacio de trabajo colaborativo. Sinceramente creo que en estos tiempos tan vertiginosos nos debemos estos encuentros. Espacios de reflexión y de trabajo colaborativo para resolver problemas muy profundos, sobre todo los que tienen que ver con vivir en un mundo en el que realmente sea posible vivir, que sea sostenible”, remarcó ­Sánchez.

Durante tres días, representantes de las distintas casas de estudios compartirán experiencias sobre las TIC, para encarar desa­rrollos tecnológicos conjuntos y mejorar las prácticas digitales. Disertarán sobre ciberseguridad, interoperabilidad de sistemas, ecosistema SIU y procesos digitales, además de rankings de universidades y otros temas.

El gran evento tiene por objetivo reunir a los responsables de tecnologías de la información y otras áreas afines a la transformación digital de las IES argentinas, con la finalidad de afianzar la colaboración que se ha producido entre sus áreas TIC, exponer el trabajo realizado en este último año, así como mostrar los proyectos internacionales en los que las instituciones argentinas ya están tomando parte o podrán participar, tales como actividades formativas gratuitas, recursos sobre ciberseguridad disponibles, programas de intercambio internacionales, etc.

“Formamos a los líderes del futuro, pero también formamos parte del entramado de nuestra sociedad. Y tenemos que trabajar con ellos en adquirir conciencia de muchos temas que probablemente no los tenemos en cuenta y no son habituales porque no los ponemos en valor o no llamamos la atención sobre ello”, completó Sánchez.

MetaRed Argentina es una organización de IES públicas y privadas argentinas, con el fin de servir de lugar de encuentro, de debate, de reflexión y de trabajo colaborativo sobre la utilización de las TIC en las instituciones de educación superior argentinas.