Comienza el debate para legalizar la eutanasia en la Argentina

Con el objetivo de impulsar la aprobación de una ley que ponga por delante el derecho de las personas a decidir su muerte en los casos de sufrimiento irreversible, comenzó un debate entre especialistas, legisladores y pacientes en el marco del Congreso de la Nación. “Luchemos todos, todas para que todos los argentinos y argentinas tengan el derecho a una vida digna y a una muerte digna”, dijo la diputada Mara Brawer para cerrar el encuentro, en el que participaron especialistas como Graciela Jacob, Mario Sebastiani, Carlos Alberto Soriano, Mario Pecheny y Aída Kemelmajer.

En la apertura, Brawer —impulsora del proyecto— consideró que el de la eutanasia es uno de los temas pendientes de la democracia argentina. “Es un tema complejo porque tiene que ver con algo de lo que en general no se quiere hablar que es de la muerte”, dijo. “Tenemos que empezar a hablar de estos temas, tenemos el derecho de decidir cómo terminar nuestras vidas, tenemos derecho a decirle no al sufrimiento cuando este sufrimiento es irreversible”. Asimismo, Brawer recordó que su proyecto no está solo, ya que han presentado proyectos diputadas, diputados y senadores de distintos bloques políticos. En este momento hay cinco en condiciones de ser tratados.

Mario Pecheny, doctor en Ciencias Políticas, vicepresidente de Asuntos Científicos del Conicet, abrió el panel de especialistas. “Como otros derechos, la eutanasia requiere del sistema de salud para su puesta en práctica, como otros derechos involucra la cuestión del consentimiento, no es que no hay decisión, hay decisión de prolongar una vida o no y si no la decide la persona la deciden otros, jueces, médicos”, dijo.

Una encuesta realizada el año pasado por la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida de Conicet dio cuenta de que, en los últimos tres años, el 45% de los profesionales de la salud recibió pedidos de información sobre eutanasia de parte de sus pacientes. El 53% de los pedidos de información sobre eutanasia lo hicieron familiares de pacientes que padecen enfermedades que los hacen sufrir. Por otro lado, el 80% de los profesionales de la salud está a favor de legislar la eutanasia. El 73% considera que debe incluirse la objeción de conciencia, pero el 49% no se abstendría.