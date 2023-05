Como consecuencia de las lluvias varias familias están necesitando ayuda

Por lo ocurrido la semana pasada con las intensas lluvias que se dieron en la región, muchas viviendas quedaron bajo agua. Tanto que los integrantes de una familia, que vive en 139 entre 74 y 75 en Los Hornos, está pidiendo que los ayuden a recuperar algo, ya que se quedaron con lo puesto.

“Perdimos todo, cama, colchón, heladera, televisión. Nosotros no estamos pidiendo plata, necesitamos algo para poder dormir, un colchón, ropa, calzado”, comentó esta pareja.

En esa zona, según explicaron los damnificados, antes era un pantano y, por la gran cantidad de agua, se terminó inundando la zona. Además, están necesitando productos de higiene para poder desinfectar la casa antes habitarla otra vez, ya que, por el momento, les prestaron un lugar para quedarse. Para quienes pueden colaborar, se pueden comunicar al 221-560-5936, con Johana.

En otro sector de la ciudad está pasando lo mismo, en 42 entre 184 y 185, en Lisandro Olmos, donde un frentista está pidiendo que se acerquen para ver cómo quedó su casa: “Hasta el día de hoy, no recibí ninguna clases de ayuda. He hecho el reclamo en la municipalidad, en la delegación y nada. Aunque sea que me puedan ayudar con tierra para poder rellenar”, explicó Javier con tristeza después de lo sucedido el viernes pasado. Para colaborar, pueden comunicarse a los teléfonos: 221-661-4949 o al 221-310-1873.