¿Cómo funciona la Estación China que está en el país y que participa en las misiones a Marte y a la Luna?

China aterrizó este fin de semana su rover en Marte y se convirtió en el segundo país en la historia en tener un vehículo de exploración en el planeta rojo. En este importante hito Argentina también cumple un papel fundamental.



Toda la información del planeta donde se posicionó el vehículo llega a la Tierra a través de la Estación de Espacio Profundo en Bajada del Agrio, de la provincia de Neuquén. Argentina es parte de los avances en la exploración ultraterrestre mediante iniciativas de cooperación internacional concretadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).



“Saludamos el nuevo hito alcanzado en la exploración del espacio con la llegada de la misión china a Marte. Argentina participa en las misiones chinas de exploración a la Luna y Marte a través de convenios de cooperación y de la Estación de Espacio Profundo CLTC-Conae-Neuquén”, expresó en las últimas horas la agencia del gobierno argentino.



La estación fue instalada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, a partir de la suscripción de acuerdos interinstitucionales entre China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), la Conae, la provincia de Neuquén y los gobiernos de Argentina y la República Popular China. La misma comenzó a operar en 2018.



“Las antenas de Espacio Profundo son antenas para recibir y enviar datos a misiones espaciales que se dirigen a destinos que están más allá de la órbita terrestre. Debido que a la rotación de la tierra y al hecho de que los destinos de estas naves espaciales no pueden ser visualizados desde un mismo punto de la superficie terrestre durante las 24 horas, hacen falta estaciones dispuestas en distintos lugares de la Tierra”, le contó a diario Hoy

Gustavo Romero director del Instituto Argentino de Radioastronomía.



En el caso de China hay una red de estaciones que reciben datos de las misiones espaciales y les envían instrucciones que están localizadas actualmente en tres lugares diferentes. Hay dos antenas en China y la que se encuentra en el sur de nuestro país.

Se trata de una antena de unos 35 metros de diámetro que tiene una gran cobertura y movimiento. Tiene una velocidad de movimiento variable y opera en tres bandas de radio.



“Hay un acuerdo con la agencia espacial china por la cual la Conae dispone del 10% del uso de la antena. Ese tiempo se dedica a observaciones de carácter astronómico. Y hay un acuerdo entre la Conae y el Instituto Argentino de Radioastronomía para desarrollar receptores radioastronómicos, ya que lo que tiene instalado la antena son para utilización en la exploración espacial y no para el uso de la astronomía”, manifestó Romero.



En diálogo con este multimedio y consultado sobre el trabajo de cooperación, Marcelo Colazo, investigador de la Conae y astrónomo egresado de la UNLP, explicó: “He estado en la estación y he trabajado con los operadores para entender los equipos, para hacer las observaciones astronómicas. Ellos nos ayudan a cumplir con los objetivos científicos”.



Además, sostuvo: “A través del acuerdo se puede acceder a una estación que tiene una tecnología que no hay. Podemos hacer observaciones radioastronómicas. No hay un radiotelescopio que trabaje hoy con esa frecuencia. Para nosotros es realmente provechoso”.