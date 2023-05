Cómo funcionarán los servicios durante el fin de semana extra largo

La comuna informó en las últimas horas de qué manera funcionarán los servicios durante este jueves y el día de mañana, ambos feriados por la Revolución de Mayo. De esta forma, se confirmó que hoy se llevará adelante únicamente la recolección de residuos domiciliarios, es decir, la bolsa negra y los contenedores, y no la de residuos no habituales ni de bolsa verde. Respecto a mañana, no habrá prestación del servicio, por lo que se solicitó a la ciudadanía no sacar los residuos a la vía pública.

Sumado a esto, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano permanecerá cerrada para la atención al público y no se aplicará el cobro del estacionamiento medido ninguno de los dos días, pero sí continuarán los permanentes controles de tránsito y nocturnidad, al igual que la atención en la Línea 147. Por otra parte, los Centros de Atención Primaria de la Salud dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas durante ambas jornadas y el Servicio de Emergencias SAME trabajará con total normalidad por medio de la línea 107. El Cementerio permanecerá abierto de 8 a 15, con su administración operando de 8 a 12. Por último, el Mercado Central trabajará de 8 a 13 ambos días, el Regional lo hará hasta las 8 el día de hoy y estará cerrado mañana, y tanto la República de los Niños como el Parque Ecológico Municipal abrirán normalmente.