Cómo recuperarse de los excesos de Navidad

La calidad alimenticia es para muchos uno de los temas más destacados de los últimos años. Desde hace un tiempo, los argentinos comenzaron a elegir qué querían ingerir y de qué manera hacerlo, atendiendo a la búsqueda del bienestar corporal y mental.



Más allá de los esfuerzos realizados en el año, durante las épocas festivas, las opciones para mantener una alimentación saludable no son parte de la mesa. Por eso es importante implementar diversas herramientas para resetear el cuerpo y volver a una dieta balanceada.



La ingesta de alimentos es una de las tres patas sobre las que se sustenta la salud, acompañada por el ejercicio físico y el equilibrio social y emocional.



Más allá de los productos que se recomiendan para recuperarse de la Navidad, es muy importante beber agua, ya que favorece el tránsito y la eliminación de líquidos por exceso. Además, quienes busquen opciones depurativas pueden acudir a limonadas o a infusiones como el té verde. Las propiedades de este último son reconocidas por la comunidad científica, sobre todo su capacidad de acción antioxidante. La clave está en añadir el agua hirviendo a la taza con el té verde y dejarlo reposar por dos minutos para aprovechar al máximo estos compuestos. Asimismo, antes del desayuno, se recomienda beber un vaso de agua caliente con limón, que además ayuda a alcalinizar.



Durante las Fiestas, es importante incorporar fruta y verdura a la rutina diaria, ya que no aportan grasas saturadas ni colesterol. Además, las hojas verdes como la acelga o la espinaca, también aportan bastante calcio.



En tanto, los expertos recomiendan que la última comida del día tenga lugar entre tres y cinco horas antes de ir a dormir, por ende, la cena debe realizarse temprano y sin incorporar alimentos demasiado pesados.



Más allá de que el objetivo es lograr una depuración, no hay que pasar más de tres horas sin comer, ya que sino se reducirán los niveles de azúcar en el organismo, dando lugar al hambre y la ansiedad.



Además de la rutina alimenticia, es importante recuperar las horas de sueño y descanso pérdidas durante las reuniones navideñas.



Por último, los especialistas destacan la necesidad de complementar una dieta sana con ejercicio. Lo recomendable es realizar actividad física entre dos y tres días por semana, aunque esta no tiene por qué ser intensa. Un simple paseo a pie puede traer grandes beneficios.



De cualquier manera, debido a la pandemia de coronavirus y a las restricciones de circulación dispuestas desde su llegada al país, es importante realizarse los chequeos médicos correspondientes previo a cualquier actividad.