Cómo resisten los profesores de artes escénicas

Para los profesores de artes escénicas de La Plata, Be­risso y Ensenada dar clases en los centros culturales de la región representaba el 100% de sus ingresos. La emergencia sanitaria obligó a levantar la actividad hasta nuevo aviso. Mientras tanto, el sector resiste desde las pantallas, ese nuevo aliado al que hay que respetar y adaptarse.

“Principalmente, adherimos al aislamiento”, reconoció Sole Morales, profe de clown y teatro, e integrante de Profesores de Artes Escénicas Autogestives (PAEA) La Plata, Berisso y Ensenada en diálogo con diario Hoy. Aun así, explicó: “Nuestra actividad tiene mucho de corporal, de la presencia, del en­cuentro. Hay muchos compañeros que laburan dando clases en forma independiente, clases que se ven afectadas en un 100%”.

En principio, comenzaron a nuclearse profesores de teatro, pero luego abrieron el juego a las demás artes escénicas como la danza, la acrobacia, el circo, el clown. “Generamos encuentros vía Zoom donde charlamos sobre la forma en que enfrentamos esto de dar clases virtuales”, dijo Morales y añadió: “Reconozco que me cuesta el tema de la virtualidad. Desde la técnica, desde donde yo trabajo, la pantalla es un lugar muy vulnerable, tengo que estar atenta a lo que le está pasando al otro y me parece que la pantalla limita mucho. Pero no sabemos cuánto va a durar así que mi imaginario va a tener que empezar a conectarse”.

El último lunes, PAEA, Red Multicultura y otros colectivos artísticos de la región, luego de mucho insistir, consiguieron reunirse con el secretario de cultura municipal Martiniano Ferrer Picado. El sector entregó un pliego con pedidos y consideraciones sobre la actividad: “Estamos en una situación de emergencia alimentaria, no sólo en emergencia cultural”, señaló Morales.

“Trabajamos en la actividad y sabemos cómo podría funcionar, por eso está bueno que seamos escuchados”, remarcó Sole Morales sobre el canal de diálogo que acaba de abrirse. Además, contó que el secretario se comprometió a generar mesas de diálogo acerca de los protocolos y habló sobre la deuda que existe de la municipalidad con el sector de la cultura: “Nos han pagado un cuarto de esa deuda; después de un año y medio ese dinero no es el mismo”.

“No sólo somos profes sino que también actuamos. Las clases de teatro independiente de la región son el semillero de obras y espectáculos; de acá salen el 90% de las producciones de la región, una región donde lo cultural está muy sostenido por lo independiente”, concluyó Morales.