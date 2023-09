Con fuerte expectativa en los jóvenes, inició la Expo Universidad 2023

El clima frío y con una molesta lluvia no se convirtió en un freno para la enorme cantidad de jóvenes estudiantes que concurrieron a la nueva edición de Expo Universidad en el Pasaje Dardo Rocha, donde encontraron toda la oferta académica y los beneficios que ofrece la UNLP.

Así, decenas de chicos y chicas que aún no terminaron el colegio secundario concurrieron para interiorizarse sobre mayores detalles de las carreras que les gustan, pero también descubrir otras que no tenían en el radar.

“Vine con mis amigos para ver si podían encontrar algo que me llamara la atención. Ellos ya saben qué quieren estudiar y yo no estaba decidido, pero ahora que pasé por los puestos me voy con una idea más armada. Lo voy a terminar de pensar, pero seguramente me voy a anotar en la Facultad de Ingeniería”, señaló a diario Hoy Tomás, un joven de Berisso.

Distinto es el caso de Camila, que ya está estudiando el profesorado en Química en la UNLP, pero quiere sumar otra carrera. “Nada que ver a lo que estudio, pero estuve ­escuchando sobre Diseño Industrial, me interesó mucho y me acerqué para interiorizarme sobre la salida laboral que ofrece esa carrera”, señaló la joven.

“Les comentamos a los chicos toda la oferta que hay respecto de albergue, comedor, deportes, salud y becas. Muchos chicos no conocen que la universidad tiene toda esta oferta. Se muestran sorprendidos de saber que pueden acceder al comedor por 260 pesos, de que hay entrega de medicamentos o métodos anticonceptivos, pero por eso somos el tipo de universidad que somos”, marcó con orgullo Carolina, referente del área de ­Bienestar Universitario.

Por la Expo pasaron además el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, el vicepresidente académico, Fernando Tauber, y la vicepresidenta institucional, Andrea Varela, acompañados por decanos de distintas unidades académicas y demás funcionarios de la comunidad universitaria.

“Estos espacios son muy valiosos porque, además de la propuesta académica, exponemos la universidad con todo lo que la institución ofrece. Aquí acompañamos y les damos he­rra­mientas a los chicos y chicas para que tomen una decisión muy importante, por eso les decimos que analicen las distintas opciones antes de elegir, que aprovechen la experiencia y disfruten esta etapa”, subrayó el presidente.

Vale recordar que esta es la edición número 21 de la megamuestra educativa, que podrá visitarse hasta este viernes 29 de septiembre en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, de calle 50 entre 6 y 7.

Es con entrada libre y gratuita y está especialmente orientada a los jóvenes que cursan los últimos años de la escuela secundaria y quieren conocer la amplia y variada oferta de carreras que se dictan en las 17 facultades que tiene la UNLP.