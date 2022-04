Conflicto por falta de pago en la Facultad de Ciencias Médicas

En medio de la incertidumbre por quién será la elección del próximo decano en la Facultad de Ciencias Médicas, la institución se encuentra viviendo horas bastante conflictivas, principalmente en lo que respecta a los tutores del curso introductorio.

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el equipo de tutores de las cinco carreras de la Facultad denunció que a la mayoría aún no les han abonado ninguno de los meses trabajados en lo que va del año y que a los pocos que recibieron depósitos la cifra no condice con lo que realmente se acordó. Es por esto que el día de hoy se

convocó a una marcha a las 10 horas para continuar con el reclamo en el Rectorado de la Universidad.

En diálogo con diario Hoy, una de las tutoras explicó: “Desde diciembre empezamos con las capacitaciones para los tutores y desde el principio la organización administrativa se manejó mal. Nosotros siempre dimos aviso de los inconvenientes y malos tratos y nunca hicieron nada ni nos dieron respuesta. Esta modalidad de cómo se manejan lo único que genera es que mucha gente abandone. Somos tutores porque nos gusta la docencia y queremos retribuir algo a la Universidad, somos la cara visible de la Facultad frente a los ingresantes”. Y agregó: “Hoy estamos en abril sin el pago de nuestros sueldos. El 17 de marzo recibimos un mail por parte de coordinación diciendo que nos iban a abonar y no pasó. El pasado martes 5 de abril nos reunimos con el secretario Académico y no nos dio respuesta, solo que era un tema que dependía de la Universidad. Nos prometieron que antes del fin de semana iba a estar la plata y tampoco estuvo. Ayer mismo en el grupo de tutores empezaron a aparecer depósitos de sueldos de $7.500 y no a todos, solo a algunos. En la cartelera virtual decía que el sueldo era equivalente a una beca de $10.000 que ahora se fue a $12.500. La Facultad no reconoce nuestro trabajo, nos prometen pagos que no se efectivizan”.