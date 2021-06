Continúa la campaña de abrigo de la UNLP

Bajo el lema “Al frío lo combatimos entre todos”, sigue la iniciativa solidaria que lleva adelante la Universidad Nacional de La Plata.



“Abrimos la campaña el miércoles de la semana pasada y la vamos a mantener abierta lo que dure la ola polar, así que la gente se puede seguir acercando en la medida de sus posibilidades durante todo el invierno porque siempre hace falta”, le dijo a diario Hoy Inés Iglesias, directora del Consejo Social de la UNLP.



Los interesados pueden donar camperas, buzos, camisetas, pantalones, bufandas, guantes, medias, frazadas y calzado. También se recibirán alimentos no perecederos.



Las entregas se podrán acercar a Nodo Cita, en calle 115 entre 62 y 63, de jueves a sábados y de 10 a 14, y también en Nodo Macacha Güemes, avenida 1 entre 45 y 46 número 690, de jueves a sábado, de 12 a 16.



“En estos momentos estamos recibiendo una buena cantidad de donaciones. Antes de ayer se terminó la selección de la primera entrega. Seguimos recibiendo, no tiene fecha de finalización. La idea es poder estar haciendo llegar a lo largo de todos estos meses de frío porque son muchísimas las familias que no están pudiendo conseguir todo el abrigo que necesitan”, concluyó Iglesias.