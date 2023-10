Continúa suspendido el acceso a la Garganta del Diablo

Debido al aumento del caudal del río Iguazú, alrededor de diez veces superior a lo esperado para esta época del año, y las previsiones meteorológicas para las próximas jornadas, la administración del Parque Nacional Iguazú informó que el circuito Garganta del Diablo seguirá estando cerrado por lo menos hasta mañana. De esta forma, no se permitirá el acceso al lugar durante todo el fin de semana extralargo, ya que la suspensión comenzó a mediados del pasado jueves. Según explicaron las autoridades, aún no están dadas las condiciones para volver a abrir la entrada al paseo más buscado por los turistas que viajan hacia las Cataratas del Iguazú, ya que no hay una total seguridad para la caminata de las personas a lo largo del sendero.

“La seguridad de los visitantes y trabajadores es la prioridad de cada jornada. Una visita segura será siempre la mejor experiencia. Los circuitos Superior, Inferior, Sendero Verde y Sendero Macuco continúan abiertos con un escenario imponente gracias a la majestuosidad del agua”, remarcaron a través de un comunicado. Debido a la importante cantidad de turistas que recibirá en estas jornadas, se procedió también a abrir el parque a las 7.30, en vez de a las 8, como es habitual que suceda.