Continúan las altas temperaturas en la región

La ciudad comenzó a vivir durante el pasado fin de semana un nuevo inicio de una posible ola de calor. Tan es así que para las 14.30 de ayer la sensación térmica en Los Hornos era de 39°C, mientras que en otras zonas como Etcheverry era de 38°C. Las altas temperaturas se apoderaron de las calles de la ciudad y se mantendrán por las próximas jornadas. Es debido a esta situación que desde la Comuna se informó que se procedió a elevar a amarillo el nivel de atención del riesgo. A pesar de que se trata de un riesgo leve, se deben tener en cuenta ciertos puntos para evitar cualquier tipo de situación no deseada, ya que la persistencia del calor durante varios días puede generar complicaciones en la salud de las personas.

Las recomendaciones brindadas por los especialistas ante este tipo de contextos son dirigidas principalmente a las personas mayores, a los bebés y a aquellos que sufren de enfermedades crónicas. “La ciudad de La Plata estará bajo la influencia de una masa de aire caluroso, lo que traerá aparejada cierta incomodidad térmica. La persistencia de elevadas temperaturas puede afectar el nivel de confort, por lo que se recomienda prestar atención a los adultos mayores, bebés y niños, que son la población más propensa a los efectos de un golpe de calor”, destacó el Municipio al respecto a través de un comunicado. Entre los puntos a tener en cuenta, están no exponerse al sol durante el tiempo de mayor calor, es decir, entre las 10 y las 16; no realizar ejercicios físicos en lugares sin ventilación; tomar abundante cantidad de agua o jugos de fruta natural durante todo el día, aun cuando no se sienta la necesidad de sed; y evitar consumir bebidas azucaradas o alcohólicas.

Sumado a esto, explicaron cuáles son los síntomas a tener en cuenta para saber si una persona está padeciendo o no un golpe de calor. Fiebre de 40°C o más, cambios en el estado mental o el comportamiento, piel seca o enrojecida, náuseas o vómitos, sudoración excesiva, dolor de cabeza, respiración agitada o desmayos son los indicios que marcan que la persona pueda estar sufriendo de esto. Además de comunicarse al 107, los especialistas remarcaron que a la persona afectada se le debe quitar el exceso de ropa e ir enfriándola gradualmente con lo que se pueda, como por ejemplo rociarla con una manguera, pasarle un trapo con agua húmedo, abanicarla, darle una ducha fría y acercarle agua para que tome y se rehidrate.