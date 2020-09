Covid-19: alertan sobre patologías cardíacas

Más allá de los problemas respiratorios que provoca el nuevo virus pandémico, diversos estudios señalaron que la Covid-19 también tiene varias complicaciones cardiovasculares. Sobre el tema hicieron un informe las doctoras Mirta Diez y Lucrecia Burgos, que forman parte del servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante cardíaco del Instituto Cardiovascular Buenos Aires (ICBA).

“La publicación de los casos es una forma de entender cómo se comporta esta enfermedad. El virus genera inflamación en el corazón, primero se creía que era una respuesta del cuerpo, pero a medida que se fue investigando más, encontraron en autopsias o biopsias cardíacas fragmentos del virus en él. Con eso entendemos que hay una injuria directa sobre el órgano”, afirmó la doctora Burgos a diario Hoy.

En los estudios se reveló que la mayoría de los casos de miocarditis por Covid-19 se manifestaron en personas jóvenes, con un promedio de 49 años. Todos presentaron deterioro de la función del corazón, siendo severo en el 60%. “Son estudios recientes por lo que aún no conocemos todas las secuelas a futuro. Al ser tan grande el número de pacientes contagiados a nivel mundial y en nuestro país, es una patología para darle suma importancia”, dijo la médica.

La profesional destacó que hubo dos investigaciones que encendieron las alarmas de la comunidad médica sobre el tema. Primero, un estudio alemán en el que se realizó una resonancia magnética cardíaca sobre pacientes recuperados detectó el grado de lesión, y el 60% tenía signos de inflamación.

El segundo estudio es de Estados Unidos. Allí un equipo de trabajo de la Universidad de Ohio realizó resonancias magnéticas a personas que tuvieron coronavirus y cerca de la mitad tenía inflamación en el corazón.

“Esto nos preocupa porque si el corazón está inflamado se pueden generar hernias que luego derivan en muertes súbitas y en las arritmias ventriculares. Ahí ya no hay tiempo de actuar como en otras patologías”, subrayó.

En otro orden, los profesionales de la salud y sobre todo los especialistas en cardiología ya manifestaron la preocupación desde el inicio de la cuarentena por la gran cantidad de muertes por problemas relacionados al corazón que se darán en los próximos meses.

“Las muertes cardiovasculares van a ser altas este año, y en gran parte va a ser por las enfermedades desatendidas, no atendidas a tiempo. La muerte por infarto aumentó y en Argentina también se registró. El porcentaje que aporte la Covid-19 a estos fallecimientos no lo podemos saber por ahora, pero sí sabemos que no nos va a ir bien este año”, aseguró Burgos.