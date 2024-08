Cuando Martínez de Hoz le hizo juicio a Osvaldo Bayer

"No me puedo quejar. Hay que tener suerte. Los Martínez de Hoz me han iniciado juicio. Eso no le pasa a cualquiera. Ahora sí que me siento un elegido por el destino”, ironizaba Osvaldo Bayer cuando se enteró del proceso judicial iniciado en su contra por quien fuera ministro de economía de la última dictadura cívico-militar.

El motivo del litigio fue el libro cinematográfico de Awka Liwen, una película donde se analiza la Campaña del Desierto de Roca y se menciona al fundador de la Sociedad Rural que fue un Martínez de Hoz. El juicio alcanzó también al codirector del film, Mariano Aiello y al historiador Felipe Pigna. Los que iniciaron el juicio fueron los dos nietos de José Alfredo Martínez de Hoz, el conocido ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. El defensor de Osvaldo Bayer fue Beinusz Szmukler, un abogado graduado en La Plata, conocido por su tenaz militancia a favor de los derechos humanos.

Decía Osvaldo Bayer: “¡Qué extraño!, me digo, los tataranietos se sienten injuriados por lo que se sostiene del retatarabuelo y no por lo que hizo el abuelo, el mejor amanuense de la última dictadura más feroz de nuestra historia”. La acusación fue por “injuriar” al fundador de la Sociedad Rural. Al igual que ocurrió con la investigación llevada adelante sobre los fusilamientos de la llamada Patagonia Trágica, ocurridos en la década del veinte, Bayer propuso dirimir la cuestión por medio de un debate público con aquellos que se sintieran involucrados y pretendieran desmentir las conclusiones de la investigación. Ofrecía abrir públicamente todos los documentos que fundamentaron las conclusiones a las que se arriba en la película.

No era la primera vez que Osvaldo Bayer sufría este tipo de intimidación judicial, y la suerte no le había sido adversa. En su vida de investigador histórico sobre los aspectos más oscuros y dramáticos de nuestra historia del último siglo había ganado todos los juicios o fueron enterradas todas las amenazas de juicios. En este caso, ocurriría lo mismo, la Justicia, en un fallo durísimo, terminaría desestimando la denuncia. Osvaldo Bayer siempre sostuvo que en historia no se puede mentir ya que, de hacerlo, alguna vez vendría un investigador surgido de las bibliotecas y archivos para demostrar la verdad.