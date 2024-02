Cuando Samuel Beckett dirigió a Buster Keaton

Ambos eran parcos y taciturnos. Uno, el ex secretario de James Joyce y autor de una obra que se convertiría en clásico: Esperando a Godot. El otro, está considerado uno de los veinte mejores actores de la historia del cine. Hicieron un film de media hora, que comenzó su rodaje sin título ni sonido, y fue la única película que Samuel Beckett se propuso dirigir. El actor confesó que no tenía la menor idea acerca del tema del film. El director, tampoco. En una entrevista que le hizo la revista Nesweek, con un suspiro y una mirada huidiza, Beckett dijo: “No me siento calificado para hablar de mi trabajo”.

Finalmente la película tuvo otro director -Alan Schneider-, Samuel Beckett fue el guionista, se tituló sencillamente Film, se rodó en Nueva York en 1964, y es una huida de Buster Keaton, por una calle desierta, con el rostro cubierto por un pañuelo, su ingreso a un departamento, en el que borra toda posibilidad de contacto con el mundo exterior -corre la cortina, cubre el espejo, echa al perro y al gato, cubre una jaula y la pecera-. No hay palabras, solo un “ssshhh” que se estira como un incomprensible reclamo de la propia conciencia del protagonista.