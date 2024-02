Expertos consideran una categoría más alta para medir huracanes

Científicos del clima plantearon incluir una categoría seis en la escala de riesgo de daños por huracanes, porque la subida de temperaturas del océano contribuye a tormentas más destructivas.

Durante más de 50 años, el National Hurricane Center (NHC) de EE. UU. utilizó la escala de viento Saffir-Simpson para comunicar el riesgo de daños a la propiedad, de la Categoría 1 (velocidades del viento entre 119 y 153 km/h) hasta la Categoría 5 (velocidades del viento de 250 km/h o más).

Pero a medida que el aumento de las temperaturas del océano contribuye a la aparición de huracanes cada vez más intensos y destructivos, los científicos del clima Michael Wehner del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) y James Kossin de la First Street Foundation se preguntaron si la Categoría 5 abierta es suficiente para comunicar el riesgo de daños causados por huracanes en un clima cada vez más cálido.

Así, investigaron y detallaron su extensa investigación en un nuevo artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), donde también presentan una hipotética Categoría 6 en la Escala de Viento de Saffir-Simpson, que englobaría tormentas con velocidades de viento mayor a 309 km/h.

Según Wehner, el calentamiento global antropogénico aumentó significativamente las temperaturas de la superficie del océano y del aire troposférico en regiones donde se forman y propagan huracanes, ciclones tropicales y tifones, proporcionando energía térmica adicional para la intensificación de las tormentas.

Los huracanes, las tormentas tropicales y los tifones son esencialmente el mismo fenómeno meteorológico, su diferencia de nombre es puramente geográfica: las tormentas en los océanos Atlántico Norte y Pacífico Noreste se llaman huracanes, los eventos en el Océano Pacífico Noroeste se llaman tifones y los sucesos en el Océano Pacífico Sur y el Océano Índico se llaman ciclones tropicales.