Cuidado de la piel en tiempos de Covid

El uso de mascarillas acaba con los pintalabios y gloss, por eso nos obliga a replantearnos los looks.



Existe una teoría, conocida como la del “Labial Rojo”, que cuenta que en tiempo de crisis económica la venta de los labiales se dispara. La explicación es simple: la población ya no puede consumir lujos, así que palia su afán de compra con productos más accesibles.



Pero la crisis que vivimos en la actualidad, económica pero sobre todo sanitaria, no tiene precedente alguno y ni siquiera la sencilla teoría del “Labial Rojo” funciona en este caso . De hecho, la industria de la cosmética ha tenido que despojarse de todo lo que creía conocer hasta ahora para vender maquillaje en un nuevo escenario.



Vender cosméticos a un consumidor que, al menos hasta nuevo aviso, irá siempre con la mitad de su rostro cubierto.

El nuevo rostro a pintar

El sudor junto con la fricción de las mascarillas provoca daños en diferentes puntos, como nariz, mejillas y orejas; y puede producir diferentes infecciones.



El uso de mascarillas, además, favorece la deshidratación por su escasa ventilación. La humedad retenida hace que el poro se dilate. Esta, junto con la saliva retenida en el interior de la mascarilla, favorece el crecimiento de microorganismos. Por ello, aparecen o se agravan patologías como el acné y la

rosácea.

El uso obligatorio de la mascarilla ha afectado al comportamiento de la población y también sus hábitos. En belleza, los labiales líquidos han pasado a un segundo plano, y ahora los labios se llevan naturales o pintados con maquillaje de larga duración. Así confirman estudios hechos sobre la venta de cosmética, cuidado de la piel, bálsamos, máscaras de pestañas, sombra de ojos. Esta tendencia te lleva a resaltar los ojos a todo color. Con looks mucho más naturales y teniendo en cuenta el uso del barbijo.

Seguir con una estricta rutina del cuidado de la piel



La piel debajo el barbijo produce transpiración y genera una serie de ácidos grasos y proteínas que, si no usamos los productos adecuados para nuestro tipo de piel, pueden producir una infección acneica.



Para aquellos que hayan experimentado problemas de este estilo, deben tener una rutina diaria. Para que esta sea correcta debe contar con los siguientes pasos: limpiar, usar un tónico para equilibrar el PH, aplicar una loción, hidratar con cremas que tengan principios activos antioxidantes y no contengan aceites grasos y aplicarse protección solar. El maquillaje comienza entonces con un corrector.

Recomendaciones

Mantener tus cosméticos en condiciones es más fácil de lo que tu crees.



La limpieza de nuestros accesorios utilizados para el maquillaje es de gran importancia, ya que estos pueden almacenar bacterias por la acumulación de los productos que aplicamos. Dichas bacterias pasan directamente a nuestra cara.

1 - Debemos lavar las brochas y pinceles por lo menos cada 15 días, no solo por estos tiempos de Covid-19.



2 - El portamaquillaje también es un accesorio que debemos mantener higienizado, ya que en este guardamos nuestros tesoros. Limpialo con toallas húmedas desmaquillantes, tanto por dentro como por fuera. Y si tenés más tiempo, con agua y jabón. Dejalo secar al sol.