Advierten sobre el agotamiento mental de trabajadores de la salud

Profesionales psiquiatras e intensivistas coincidieron en un conversatorio llamado “De locuras y de muertes”, donde evaluaron los problemas de agotamiento mental que se desataron y pusieron sobre la mesa con la llegada del coronavirus en los equipos de salud.



“Muchos de los intensivistas terminan presos de adicciones. Creen que pueden manejarlo todo y en esta pandemia no tenemos presente que necesitamos ayuda. Hemos puesto una aplicación para aquellos que necesitan contención y el porcentaje de adhesión es bajo. No podemos manejar todo”, dijo la titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina.



La profesional señaló que no es común que los médicos intensivistas pidan ayuda psicológica o psiquiátrica, salvo excepcionalidades. Hay un mito sobre ellos que, según el que se supone que si pueden lidiar con la vida y la muerte de una persona, no necesitan ayuda personal.



“Las guardias de 24 horas son inadmisibles a esta altura, al igual que el pluriempleo y las instancias formativas de los residentes, quienes deben atender los casos más graves en vez de que lo hagan los colegas con más experiencia”, marcó por su parte el titular de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, Santiago Levín.



En tanto, la psiquiatra Aymará Pinster sostuvo: “Ninguno de nosotros está preparado para esto”, y agregó: “Mucho menos desde el punto de vista emocional; muchas veces nos sentimos desbordados, pero hay que pensar que no es necesario soportar todo”.