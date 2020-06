De la desidia, a la solidaridad

Noah tiene dos años y su mamá, Daiana, esperaba ayer al mediodía que IOMA le informara cuál era la situación sobre la silla de ruedas que necesita para su hijo.

“La fisiatra de CRIA (Centro de Rehabilitación Infantil Ambulatoria) mandó un pedido a IOMA de una silla postural modelo Rodeo, con condiciones acordes a lo que él necesita. Las presenté hace como un año, hasta que hace unos días me llamaron que estaba la autorización hecha y cuando voy a retirar el papel hablo con la ortopedia que licitó con IOMA y me entero que no es la silla que corresponde”, le cuenta a diario Hoy Daiana Ferlín.

La espera en las puertas de la obra social, en calle 7 entre 41 y 42, llevaba más de dos horas para poder obtener alguna respuesta. “Al parecer no se licitó como se correspondía”, le dijeron como excusa. La solución que propusieron consistía en realizar un reclamo donde se denegara la licitación anterior y se pueda comprar lo que en verdad corresponde.

“Licitó por una silla mucho más económica que no sirve para la postura del nene”, manifestó la mamá de Noah. Ayer, después de que Daiana hablara con Red 92 y contara su historia, un hombre se comunicó para ofrecer una silla provisoria hasta que se autorice la que el niño necesita.

Quien ofreció su ayuda fue la Agrupación Solidaria Argentina, excombatientes de Malvinas, con Rubén Daniel García Cueto como director, Gustavo D’luca y Juan Mancowsky.

Vemos una vez más la desidia de siempre y cómo algunas almas bondadosas están a disposición para ayudar a quien más lo necesita.